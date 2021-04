Matan a candidato del Verde en Tamaulipas

Tamaulipas a 24 de Abril de 2021.- El candidato del Partido Verde Ecologista a la diputación del Distrito 15, Francisco Gerardo “Batata” Rocha Chávez, fue asesinado la madrugada de este sábado en una colonia que hay al norte de Ciudad Victoria.

El reporte del crimen ocurrió a las 03:00 horas en el que alertaban sobre la presencia de una persona sin vida en el interior de un auto.

Agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del estado y peritos acudieron a las calles Miguel Allende entre Juan Escutia y Juan de la Barrera en la colonia Ignacio Zaragoza.

En la cajuela de un vehículo Volkswagen Jetta con placas de Tamaulipas fue localizado su cuerpo y se notó que tenía las manos amarradas, atrás de la espalda.

En el lugar estaba la esposa del ahora occiso y una amiga además de otras personas, las cuales se encargaron de llamar a la policía para que lo auxiliaran.

Fuentes allegadas al caso revelaron que Rocha Chávez fue asesinado a golpes y que el coche se encontraba estacionado a una corta distancia del domicilio de la amiga de su mujer.

Esta mañana las autoridades descartaron que el crimen sea por tintes políticos y aseguraron que se trata de asuntos personales.

Aunque no lo revelaron, se sabe extraoficialmente que son dos los sospechosos del asesinato y ya se les busca.

Rocha Chávez tenía algunas horas de haber llegado de Ciudad Victoria, procedente del municipio de San Fernando para participar en la reunión con la Dirigente General, Karen Castrejón.

“Razita, ella es nuestra líder a nivel nacional Karen Castrejón, hoy quiero que sepan que para mí es un honor y me llena de orgullo que nos reciba de esta forma, me había tocado ver eventos así, donde solo nos tocaba estar de lado, donde éramos un 0 a la izquierda…. hoy, esto fue diferente, hoy…. nos mencionaron, hoy…… nos reconocieron, hoy…. fuimos parte de, hoy…… nos dieron nuestro lugar, y es eso precisamente lo que pretendemos para nuestra gente, queremos hacerlos parte de este proyecto, hoy me encantó que el verde nos da nuestro lugar como ciudadanos, como personas…” posteó en su página de Facebook.

Por estos hechos, candidatos políticos a diputaciones federales y estatales dieron el pésame y condenaron su muerte.

Mientras que el Partido Movimiento Ciudadano informó que suspenderá este sábado todas sus actividades proselitistas como una manera de exigir se esclarezcan los hechos y se le de seguridad y tranquilidad al proceso electoral.

Rocha Chávez era reconocido en Ciudad Victoria ya que antes de ingresar a la política fue jugador profesional del equipo Correcaminos, también estuvo en los equipos juveniles del Chivas de Guadalajara y Los Tigres de Nuevo León.

En el 2009 terminó su carrera futbolística y se abocó a trabajar en el gobierno estatal además de formar un club de fútbol infantil.

Recientemente anunció su afiliación al Partido Verde y tras ello confirmar que sería aspirante a la Diputación Local por el 15 distrito.

