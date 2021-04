Marysol Sosa responde a Sarita tras desconocer testamento de José José

(AGENCIAS) 11 de Abril de 2021.- Luego de que Anel Noreña fue declarada heredera universal de todos los bienes de José José, el abogado de Sara Sosa y Sara Salazar [hija menor y esposa del fallecido cantante] echó por tierra las declaraciones de la familia Sosa Noreña y aseguró que las cosas no son así.

Richard Wolf, representante legal de Sara Sosa y Salazar, señaló al programa Hoy Día que debido a que “El príncipe de la canción” murió en Miami, y que era residente de Florida, la ley de ese estado “aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal… Eso es fraude [querer hacer válido el testamento que se leyó en la CDMX]; es fraude absoluto, no creo que sea verdadero, pero además, ninguna corte en México tiene jurisdicción sobre un residente de los Estados Unidos y punto. Ellos los saben, la corte mexicana lo sabe, si alguien reclama en México que él era residente mexicano, es más falso todavía», explicó el litigante.

Wolf también aseguró que él sabe que no hubo tal testamento y que el único documento que conoce es un poder legal que confiere todo a Sarita. «No [existe un testamento] que yo sepa, solo existe un poder legal hecho por un notario publico, en donde él concede todo el poder a su hija menor».

Al conocer la respuesta del abogado, Marysol Sosa defendió lo que se leyó en el testamento en México: Anel es la heredera universal.

“Allá siempre han visto todo esto como un juego… llevamos un caso muy serio, las leyes de mi país lo son. No sé esta persona [el abogado] ni quién sea. De las cosas que la misma muchacha [Sarita] me dijo, al día de hoy, de lo que ha salido a decir, no entiendo nada”, afirmó Marysol al programa Javier Poza en Fórmula.

La hija de José José explicó que desde la muerte de su papá, ocurrida el 28 de septiembre de 2019, tanto ella como su hermano, José Joel, se pusieron a investigar si había algún testamento en Estados Unidos. Lo que descubrieron es que el único documento de este tipo es el que existe en México y fue el que se leyó hace unos días en los juzgados de la Ciudad de México.

En caso de que existiera un poder legal registrado en Estados Unidos, quedó invalidado al momento de la muerte de José José, añadió Mary sol Sosa. «Cualquier otro poder que en un momento él hubiese firmado allá [en Estados Unidos] y todo lo demás, al momento de morir se invalida».

Finalmente, la también cantante anunció que esto apenas comienza y que se tratará de un juicio que se llevará a nivel internacional, pues José José era mexicano con residencia en Miami que murió en EU. «Estoy perfectamente consciente de que tengo un caso de corte internacional, por haber sido mi padre la persona que fue, por haber muerto en la Florida”.

Quizá, un tema que se podría manejar durante el juicio por la veracidad del testamento sea que José José vivió en México hasta pocos años antes de su fallecimiento.

«Insisto, mi padre vivía aquí, sus cosas están aquí, yo las tengo, él rentaba un lugar en México. Él se sentía seguro aquí en México, tenemos todas las pruebas al respecto de que esta muchacha se lo llevó engañado», subrayó Marysol Sosa.

Finalmente, la también hija de Anel Noreña aclaró que, con este juicio, ella pretende hacer justicia y no obtener un beneficio económico. «Estamos clamando justicia porque a nuestro familiar nos lo quitaron y eso no se vale”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet