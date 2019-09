MARS trae de China hermandad y posibles inversiones

Saltillo, Coahuila a 26 de Septiembre de 2019.- Al concluir su misión comercial, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís trae de China “hermandad” y se acerca más a posibles inversiones y la generación de empleos, al consolidar el intercambio comercial, cultural y educativo con la Provincia de Jiangsu, uno de los principales soportes económicos de ese país.

En la Ciudad de Xuzhou, el vicepresidente del Comité Provincial China, Wang rongpig, dio la bienvenida a la delegación de Coahuila, donde destacó las grandes ventajas de esta región, con más de 80 millones de habitantes y el intercambio que mantiene con países latinoamericanos a través de importaciones y exportaciones y de inversión de empresas.

Con Zhou Tiegen, Secretario del Comité del Partido Comunista Chino del Municipio de Xuzhou, se efectuó la firma para hermanar a esa ciudad con Torreón.

Miguel Riquelme y Wu Zhenglong, Gobernador de Jiangsu, concretaron la gran sociedad de conocimiento, negocios, cultural y de intercambio de políticas públicas que desde hace casi dos años se ha ido construyendo, al hermanar a Coahuila y esa Provincia.

PRODUCTIVAS REUNIONES

La misión coahuilense encabezada por el Gobernador llevó a cabo importantes reuniones con grupos empresariales líderes globales, no sólo de China.

Se entrevistaron con Lu Chuan, presidente de XCMG, el gigante chino de la maquinaria de la construcción, para ofertar el territorio de Coahuila, que posee todo lo que necesita para expandirse tanto a Latinoamérica como una puerta hacia Estados Unidos y Canadá.

También se concretó una reunión de trabajo como 13 grandes empresas chinas durante un seminario, donde se destacaron las oportunidades que las cinco regiones del estado ofrecen al capital chino, ya sea para el mercado interno de México y/o como puerta de entrada a Estados Unidos y Canadá, a las que Riquelme Solís dijo que confía que el intercambio de negocios entre ambas provincias cristalice muchos de los proyectos que ya están en camino, ofreciendo a la vez incentivos para las de nuevo interés.

Esa múltiple representación empresarial estuvo conformada por Qin Zhen, Vicepresidente de

Focus Technology Co; Chen Yonggang, Gerente de División de STIG; Li Weidon, Gerente General de Nanjing Yibang Metal Products Co; Zhuang Huai, CEO de Nanjing Kingcolor Garments & Accessories Co; Tong Lei, CEO de Aileen Music Co, y Qian Genlong, Gerente General de Nanjing Botro Storage Equipment Co.

También Cao Tingshuo, Gerente General de Nordlys Enterprises; Yuan Chenxiang, Gerente General de Yangzhou Anyuan Coating Machinery Co; Jiangu Fuyang, Gerente de Negocios en el Extranjero de Jiangsu Tanmujiang Tourism Development Co; Zhu Guodong, Jefe de Consejo de Jiangsu Jinling Special Cable

Factory; Chen Yiju, Gerente General de JSTI Group; Ren Qiuxian, subgerente general División de Inversión de GRPO Investment Holding Group Co, y Fan Jinson, Director de Jiangsu Provincial International Exchange Center.

De la misma forma se concretaron visitas de trabajo a otras empresas chinas, como Focus Technology Co, uno de los más grandes portales de comercio electrónico enfocado a facilitar los negocios de todo tipo, quien tiene un gran interés en el mercado de América Latina, por lo que John Shen, Fundador y Presidente de Focus, acordó con Riquelme Solís en breve visitar Coahuila.

Otro de los encuentros fue con Fu Liquan, Presidente de Zhejiang Dahua Techonolgy Co. LTD, uno de los dos líderes mundiales en sistemas de videovigilancia, y sus principales directivos.

Liquan enfatizó que Coahuila es una prioridad en el mercado mexicano, al evaluar los avances del sistema de seguridad que se implementa en nuestra entidad.

La delegación coahuilense fue invitada por Wu hailin, Presiente de Shanghai Worth Garden Products Co., Ltd., gran fabricante de productos de jardinería, quien señaló que evaluarán las ventajas que ofrece Coahuila para sus proyectos de expansión.

SE APUNTA PARA MACRO PARQUE INDUSTRIAL

Entre los logros que trae de regreso ya el gobernador Miguel Riquelme, está la visita que un grupo de empresarios chinos realizará en octubre para explorar las cinco regiones de la entidad en busca de un lugar para instalar un macro parque industrial que albergaría a 300 empresas de China.

Esta misión comercial china se logró tras la reunión con Mr Bao, representante de la Asociación de Equipos Neumáticos de China, y de las 300 empresas interesadas en el macro parque, para el que Coahuila levantó la mano.

El mercado de China se ha saturado y las empresas buscan seguir creciendo. Debido a la guerra comercial con Estados Unidos ha sido un año complicado de buscar constantes estrategias que permitan el crecimiento, señaló Bao.

El gobernador Miguel Riquelme fue acompañado por los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; de Monclova, Jesús Alfredo Paredes López; de Torreón, Jorge Zermeño Infante, y de San Juan de Sabinas, Julio Long Hernández.

Además, en la gira estuvieron Jorge Ramón Montemayor, subsecretario de Promoción y Proyectos Estratégicos de la SEC; Ernesto Llamas Sotomayor, empresario de Torreón, y Fernando Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

