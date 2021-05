¡Mario Aguilar sale del clóset!…

(AGENCIAS) 19 de Mayo de 2021.- El creador de contenidos Mario Aguilar quien alcanzó popularidad desde 2015 cuando lanzó sus primeros videos en Facebook al hablar sobre cómo reaccionan las mujeres en diversas situaciones, decidió ser libre y gritar a los cuatro vientos el amor a su novio a través de sus redes sociales.

»Hoy puedo gritarle al mundo sin miedo cuánto te quiero», escribió el tijuanense en la fotografía en la que presentó a su novio por primera vez ante su público.

La publicación en Facebook hasta este momento, registra más de 34 mil comentarios, más de 800 mil reacciones y se ha compartido casi 5 mil veces; mientras que en Instagram alcanza casi los 300 mil ‘me gusta’.

Entre los comentarios de la publicación, las opiniones se dividieron, pues hubo quien lo felicitó y quienes le hacen saber que desde siempre lo supieron y se mostraron orgullosos de que se haya sentido seguro de revelarlo al mundo.

Uno de los primeros en reaccionar a la publicación del youtuber, fue ‘El Escorpión Dorado’, quien le escribió con su particular sentido del humor, »#NoPnchesMmes ¡¿quién lo hubiera imaginado?! Ya sabes que no hay pedo ¡mientras me sigas presentando a tus amigas! Jajaja».

Mientras otros comentarios de la gente que se pueden leer son: »Ah caray ¿apoco creías que nadie se daba cuenta o cómo?», »todos fingiendo sorpresa», »Si era algo que saltaba a la vista para ser honestos».

Y aunque Mario no quiso mostrar la cara de su novio, los internautas ya comenzaron a soltar nombres del posible hombre que se encuentre en una relación con Mario Aguilar y algunos refirieron que podría tratarse del también creador de contenidos, Jesús Estrada, hermano de Christian Estrada, pues indican que su tatuaje en la mano podría haberlo delatado, aunque otros refieren que no se trata de él pues en la fotografía publicada por Mario se puede ver el tatuaje de una serpiente en su mano, mientras que Jesús tiene un león; sin embargo no quitan el dedo del renglón para averiguar la identidad del misterioso hombre, de quien hasta ahora se sigue sin conocer su verdadero rostro.

