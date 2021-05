Marilyn Manson tiene pendiente una orden de arresto

(AGENCIAS) 26 de Mayo de 2021.- El rockero de 52 años, que ha sido acusado de violencia y agresión sexual por una docena de mujeres en los últimos meses, incluida su antigua prometida Evan Rachel Wood, se enfrenta ahora a un nuevo problema con la justicia.

La policía de New Hampshire tiene pendiente una orden de arresto en su contra por escupir supuestamente sobre una camarógrafa en un incidente que tuvo lugar en el Bank of New Hampshire Pavilion allá por agosto de 2019.

El Departamento de Policía de Guildford anunció su intención de arrestar al cantante este martes por la noche por dos delitos menores de agresión.

«El señor Brian Warner [el verdadero nombre de Marilyn Manson], su agente y su equipo legal son conscientes de la existencia de esta orden de arresto desde hace tiempo y no han hecho ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire para responder por los cargos pendientes», explicó el departamento de policía en un comunicado.

La víctima en cuestión había sido subcontratada por una empresa local para grabar un concierto del músico y se encontraba en la zona del foso del escenario cuando tuvo lugar la supuesta agresión.

Varios testigos presenciales declararon por aquel entonces a la revista People que Manson se había puesto a escupir en todas direcciones y que empezó a atacar directamente a la mujer cuando se percató de que ella parecía bastante molesta con toda la situación.

En un momento dado, él se habría tirado al suelo para acercarse lo más posible a ella y lanzarle un puñado de mocos, ante lo cual la camarógrafa se marchó muy enfadada y Mason empezó a reírse.

