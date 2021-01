María Sorté rompe el silencio sobre el atentado a su hijo, Omar García Harfuch

Ciudad de México a 29 de Enero de 2021.- En junio de 2020, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, fue víctima de un atentado que lo llevó al hospital.

Ahora, siete meses después de los hechos, su mamá, la actriz María Sorté, rompió el silencio y además de admitir que sí le preocupa la seguridad de su hijo, también aseguró que fue “un verdadero milagro” que el funcionario no resultara con heridas de gravedad.

María Sorté regresa a las telenovelas con Diseñando tu amor, nuevo proyecto de Pedro Ortiz. A su salida de uno de los foros de Televisa San Ángel donde se graba el melodrama, la actriz expresó:

“Por supuesto que sí (le preocupa la integridad de Omar García Harfuch), pero yo siempre digo que los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, que lo cuidaron y que fue un verdadero milagro. No me canso de dar gracias todos los días de mi vida”, afirmó.

La protagonista de telenovelas como De frente al sol y Más allá del puente, dijo que no es complicado ser mamá del secretario de Seguridad Ciudadana capitalino. “No es complicado, me siento muy orgullosa, y mis oraciones siempre”.

María Sorté dejó patente que a pesar del atentado en contra de su hijo ella no ha considerado la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos. “Sigo viviendo aquí y de aquí no me van a sacar”, dijo contundente.

Eso sí, reveló que desde que su hijo entró a trabajar a la policía ha intentado convencerlo de que deje ese trabajo, pero que hasta el momento no ha tenido éxito. “Se lo he dicho desde que comenzó, pero nada, sería sensacional que los hijos hicieran lo que uno quiere”.

La mañana del 26 de junio Omar García Harfuch sufrió un atentado por parte de un grupo de hombres, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, que interceptó su camioneta en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec.

Derivado del ataque, fallecieron dos personas y el funcionario recibió tres impactos de bala en un hombro además de varias esquirlas por lo que debió recurrir a una cirugía para removerlos.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter