Marco Fabián ‘explota’ tras recibir multa

Ciudad de México a 23 de Abril de 2021.- Luego de haber sido multado por la Liga MX tras romper los protocolos sanitarios establecidos por el Covid-19, el mediocampista de los Bravos de Juárez, Marco Fabián, platicó sobre lo que sucedió en esa reunión que tuvo en su casa, en donde afirma que se magnificó toda esta situación.

«Tenían que encontrar a alguien para poner como un ejemplo y demás, me tocó a mí, pero también es donde entra ahí la situación y que uno no tiene ni voz ni voto, pero tampoco uno tiene ganas de dar explicaciones ni nada, porque ya uno está cansado de decir la verdad y que al final ni siquiera valga la pena», comentó en entrevista con Balam Sports.

El mexicano aclaró todo lo sucedido esa noche: «Yo te puedo decir en resumen lo que pasó, estaban dos amigos que venían de fuera, no venían conmigo venían con mi novia estaban componiendo música, había no más de cuatro personas en la casa, estuvieron dos días, nada fuera de lo normal en un horario de las 10 de la noche, era una cena normal, no pasó absolutamente nada».

Finalizó diciendo que tuvo que acatar la sanción: «Claro sale la música porque estoy promocionando justo su canción que salía unas horas después y con eso se magnifica y ya el escuchar música y que haya cuatro personas ya se hizo la fiesta mundial del año con DJ y 800 personas y lo peor es que la gente lo cree y cuando se empieza a magnificar todo uno tiene que salir a aceptar las situaciones, no queda de otra y no puedes hacer nada».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet