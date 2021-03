Marchesín: ‘Me sorprende que en Argentina no me reconocen a diferencia de México’

(AGENCIAS) 12 de Marzo de 2021.- Agustín Marchesín dejó huella en su paso por el futbol mexicano; logró ser campeón con Santos Laguna y el América. Después de su paso por las Águilas se fue al Porto de Portugal. Con los Dragones Azules ya ganó una Liga, una Copa y una Supercopa. Recién eliminaron a la Juventus de los Octavos de Final de la Champions League, horas después del pase a Cuartos, ‘Marche’ confesó que se siente más valorado en México que en Argentina.

«Me sorprende que en Argentina no me reconozcan, a diferencia de México, donde se alegran mucho con mi progreso. Tuve la suerte de andar bien en Lanús, en Santos Laguna y en América, el más grande de México, y a veces siento que se reconoce poco los logros. No quiero ofender a nadie, solo digo que el partido de Juventus te da visibilidad pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mira todo», mencionó Marchesín en entrevista.

A ‘Marche’ le dolió al ver las noticias que en México se valoró más su actuación frente a Cristiano Ronaldo y compañia que en su propio país: «No me gusta subestimar a las personas, trato de trabajar para mí y siempre dar lo mejor. Por ahí alguno ve las noticias y que se hable más sobre uno en México que en Argentina duele un poco. A uno le gustaría que lo reconozcan en su país. Con Lionel (Scaloni) tuve la suerte de ser más protagonista y eso me da una satisfacción muy grande», detalló.

¿Qué sigue para Marchesín?

El Porto sigue vivo en Champions League, conocerá a su próximo rival la siguiente semana. En la Liga, los Dragones están lejos del primer lugar que es el Sporting Lisboa, entre ambos hay 10 unidades de diferencia. Son las competencias que aún están vivas para los dirigidos por Sérgio Conceição.

Con la Selección Argentina, Agustín podría ver actividad en marzo cuando su representativo se tope frente a Uruguay y Brasil el día 26 y 30, respectivamente.

