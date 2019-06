Mara Patricia Castañeda ofrece disculpa pública a viudo de Edith González

(AGENCIAS)

20 de Junio de 2019.- La periodista Mara Patricia Castañeda se presentó en el foro del programa Hoy para ofrecer una disculpa pública a Lorenzo Lazo, viudo de Edith González , así como a su familia, luego de que el día de la muerte de la actriz diera a conocer que el empresario también padecía cáncer.

“Es la primera vez que me ocurre, y me avala una historia de más de 30 años de trabajo constante en el espectáculo en México, las fuentes no eran las correctas, sin embargo, vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por supuesto en memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud, cosa que me alegra, que esté completamente bien, el señor no padece ninguna enfermedad, así que desde aquí una disculpa muy sincera al señor Lorenzo Lazo, repito, y a su familia también y así como dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto”, expresó.

Me gusta: Me gusta Cargando...