Maquiavélica

ABOLICIÓN DEL FUERO

Pero hay esperanzas de que los funcionarios públicos, cuando menos, de aquí en adelante, serán servidores públicos con un salario justo y con valores bien establecidos…. Bueno (hasta parece, que AMLO descubrió el hilo negro)serán nuevos delitos graves, la corrupción, el robo de combustible y los fraudes electorales, pero para esto también será necesario modificar el código penal federal… Que alguien me explique… en los ámbitos sel sector público federal existe la clasificación de “delito por hechos de corrupción”, lamentablemente estos no se ejecutan porque no hay denunciantes y porque muchos de los casos carecen de la definición específica, como podría ser el desvío de recursos o el cohecho, enriquecimiento ilícito (etcétera). Haber si a partir del próximo año, las denuncias que lleguen a hacerse por cualquier medio, tenga un seguimiento hasta comprobar si es verdad o mentira, que se no se quede sin castigar quien sea corrupto…