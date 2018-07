Maquiavélica

¿YA ORGANIZASTE TU VIDA?

POR: Marcela León Carrillo

Algunas personas que pasan de 40 años, dirán que ya para qué pero ¿qué creen? NUNCA ES TARDE PARA CREAR UNA NUEVA AGENDA DE VIDA, siempre en la vida hay un mil cosas por hacer, mucho más metas por cumplir, estos son dos efectos que nos darán el sustento y la fortaleza para seguir hasta los últimos días de nuestra vida.

Me dirijo no sólo a esas personas mayores de 40 años, sino en especial a los que están jubilados o por jubilarse, ellos en especial deben iniciar una AGENDA DE VIDA, pensar en grande, emprender nuevas actividades, la vida nos da etapas para aprovechar.

Que a veces, se pierde…. sí… ¡pero otras se gana!… hago el llamado a quienes han logrado mantenerse en esta vida (después de los 40 años) porque es a ellos a los que México necesita, son ellos los que pueden impulsar a nuestra gente joven, para que aprendan a trabajar con orden y disciplina. Después de sufrir algún cambio, ya sea social, económico o sentimental hay que limpiar los escombros, hacer un diagnóstico y AGENDAR UNA NUEVA VIDA ¡México hoy necesita de su gente!

Será el momento de planear, proyectar nuevas tareas, establecer estrategias para alcanzar las nuevas metas. Son tiempos de trabajar y redoblar el ánimo. Siempre debemos vivir el espíritu de lucha y mantener la fe, porque hoy precisamente nuestro país necesita mantenerse libre de opresiones y descartar a los «líderes» que confunden gobernar con el dominar a través de dictaduras.

Para que nuestro País siga creciendo, necesitamos cada uno de los mexicanos trabajar desde nuestra ZONA, el comerciante en su negocio, el empresario generando empleos y produciendo, la secretaria mejorando día a día su trabajo y así todos aportando nuestro granito de arena.

Esta semana tuve el privilegio de conocer a un empresario de Chihuahua, que llegó a La Comarca Lagunera, con la intensión de apoyar en el rescate del centro de Torreón, eso nos deja de manifiesto que a los torreonenses nos falta unidad para crecer y amor a nuestra raíces.

Somos una ciudad joven 111 años (apenas) donde no le estamos dando el valor que se merecen los adultos mayores, donde no le estamos dando oportunidad de trabajar a quienes llegan a los 45 años, esas personas que son la verdadera universidad y la historia de La Comarca Lagunera.

¡Vamos! todos a participar, olvidándonos de colores o partidos y religiones, porque ¡México nos necesita! hoy.

