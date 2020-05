Mamá y hermano de Valentín Elizalde, aseguran que ‘Tano’ no recibió siete balazos

(AGENCIAS)

14 de Mayo de 2020.- Camila Valencia y Francisco Elizalde afirman que el día del asesinato de Valentín, Fausto llegó caminando y sólo tenía una herida en el brazo.

Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, recordó en vía telefónica el fatídico día en que su hijo fue asesinado, y lo que sucedió después de recibir la noticia, asegurando que su sobrino, Fausto «Tano» Elizalde, no estaba tan herido como ha dicho en recientes entrevistas, lo que fue corroborado después por Francisco, Chico Elizalde, su hijo menor.

Doña Camila, narró en entrevista todo lo ocurrido tras el asesinato de Valentín, la madrugada del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

“El señor Juan Diego Cota y yo volamos de Ciudad Obregón, Sonora, en un avión a recoger los cuerpos tanto de Mario como de mi hijo y sí estuvimos esperando a que nos los entregaran y ya como a las 3 horas y media nos entregaron el cuerpo; yo no tenía ahí nadie a quien peguntarle nada porque se sentía el ambiente feo, cuando ya iba a despegar el avión de regreso, nos dijeron que nos esperáramos porque ya venía Tano, él iba caminando y llevaba nada más una camisa suelta y cubriéndose un brazo: yo le dije ‘¿qué paso?’ y el llore y llore y tartamudeando, ya lo empezaron a subir y no platiqué con él”.

La señora Valencia explicó también que llegando a Ciudad Obregón, se llevaron a Tano a un hospital y ya no pudo hablar con él. “Volamos de Reynosa a Obregón, ya estaba muy oscuro y me impresionó mucho ver cómo había la multitud de gente, después se llevaron a Tano a la clínica para que lo internaran y lo atendieran de su brazo, pero él iba caminando de su propio pie, ya de ahí no lo miré… No creo que una persona con siete balazos pueda andar caminando; yo no le miré sangre”, expresó la mamá de El Gallo de Oro.

La viuda del cantante sinaloense Lalo El Gallo Elizande, reveló entre otros detalles, que tras la muerte de Valentín, Tano no se hizo presente “Nosotros cada aniversario vamos al panteón a ver a mi viejo, como a mi hijo y nunca se presentó ahí, un ramo de flores nunca se lo recibí, ¿dónde está el amor que él dice que tiene?”

En cuanto a la relación que el primo hermano de El Vale tiene ahora con su viuda y única esposa legítima,Gabriela Sabag, Camila Valencia indicó: “Estoy sorprendidísima porque nunca esperé eso de esta mujer… Cuando supe eso no lo creía, jamás pensé que fueran a hacer esto, a la familia se le respeta, la memoria de mi hijo que la respeten”, exigió.

Por otro lado, Francisco, Chico Elizalde, también conocido como El Gallo, corroboró lo dicho por su madre, respecto a las declaraciones de Tano sobre que él también quedó muy herido en el atentado.

“Puedo asegurarte que Tano presentó un balazo en el brazo izquierdo que fue cuando yo fui a recoger a Vale en el aeropuerto de Ciudad Obregón, y venía él en el mismo avión… Tano se bajó caminando, lo sientan y lo primero que dijo fue: ‘yo no fui Paquito, yo no tengo nada que ver’. Con esa aclaración yo jamás pensé nada malo hasta cuando escuché lo que dijo la señora Marysol”, detalló el hermano menor de el Gallo de oro.

Chico externó que luego de la entrevista que Marysol Castro, exesposa de Fausto, otorgó a la misma emisión de TVAzteca, gente que trabajó con Valentín Elizalde lo ha buscado para celebrar que estén saliendo estos datos a la luz, pues en su momento, fueron amenazados para que no hablaran de todo lo ocurrido el día del asesinato, aunque no especificaron de dónde vinieron las amenazas.

“Después de lo que dijo Marysol me empiezan a buscar los muchachos del staff que fueron con Valentín Elizalde en su momento, como lo es el chofer del autobús de la banda y me envió un mensaje que qué bueno que se estaba destapando todo esto que pasó y que ellos no habían hablado por miedo a que los habían amenazado si hablaban y sí afirmó que justamente la fecha era para Tijuana y la cambió de un día para otro a Reynosa”.

Y de la relación de su primo con su excuñada y madre de la hija mayor de Valentín, Francisco Elizalde deja ver que todo es por intereses monetarios: “¿Cómo va a ser posible que ahora que estás haciendo la serie, te juntas con la albacea (de los bienes de Valentín)? Pues todo es monetario, hay interés sobre el dinero”, concluyó el ‘Gallo’ menor.

