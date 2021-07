Mamá de YosStop pide ayuda a Claudia Sheinbaum para que libere a su hija

Ciudad de México a 05 de julio de 2021.- Marina Badui, mamá de la youtuber YosStop, grabó un video que transmitió en redes sociales en el que además de acusar que a su hija se le ha dado un muy mal trato desde que fue detenida, hizo un llamado a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX para que la libere.

A través de este material que difundió en YouTube, la mamá de Yoseline Hoffman aseguró que su hija es buena persona y no merece que se le dé trato de delincuente.

«Se llevaron injustamente a mi hija; llegaron a su domicilio más de 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si ella fuera una criminal», asegura Marina Badui al principio del video.

«Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido, todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado, ella no es una persona así”, añadió la mamá de la youtuber.

Marina subrayó que su hija es comunicóloga y se dedica a las redes sociales “y yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Y la verdad yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz…”.

En el video la mamá de Yolseline Hoffman hizo un llamado a Sheinbaum para que esté al tanto de la detención de su hija y les dé una pronta solución.

«A todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, tú eres madre, tú eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando, porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, eso no puede ser».

«Yo pido que pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, y yo pido la libertad para mi hija y que se haga justicia, por favor. Muchas gracias y a mi hija la amo con todo mi corazón. Yoseline, te quiero», concluyó Marina Badui.

Por otra parte y según contó al periódico El Universal Ricardo Cajal, abogado de YosStop, este lunes se va a llevar a cabo una audiencia cuyo objetivo es que “se le dicte un auto de no vinculación a proceso, lo que significaría que no se iniciaría un proceso penal en su contra”.

“Si el juez dice que para él no hay delito de ninguna forma ya se acaba el asunto; si dice que no hay pruebas suficientes se regresa y sigue la investigación. Es complejo explicarlo porque hay demasiadas posibilidades de lo que puede pasar».

