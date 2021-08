Mamá de Quentin Tarantino rompe el silencio tras las fuertes críticas de su hijo

(AGENCIAS) 16 de agosto de 2021.- Hace unos días el director de cine Quentin Tarantino había contado en el podcast The moment que no le da ni un centavo a su mamá, Connie McHugh y que prácticamente no la ayuda en nada porque cuando era niño ella se burló de sus sueños de ser cineasta.

“Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡se acabó!’”, contó el cineasta.

Ahora, la mamá del director de éxitos como Kill Bill y Pulp Fiction rompió el silencio ante las fuertes críticas de su hijo.

En entrevista con el periódico Usa Today, Connie trató de suavizar el tema prefiriendo hablar de las cosas buenas que comparte con Quentin. De hecho, Connie aseguró que está muy emocionada porque su hijo la hizo abuela recientemente.

“Con respecto a mi hijo Quentin, lo apoyo, estoy orgullosa de él y lo amo a él ya su nueva familia en crecimiento. Me dio una gran alegría bailar en su boda y recibir la noticia del nacimiento de mi nieto Leo”, aseguró, dando a entender que sí están en contacto.

Connie añadió que no es raro que las declaraciones que se hacen en los podcasts “se vuelvan virales sin un contexto completo” y que por ello ella se negaba a “participar en este frenesí lascivo de los medios”.

Quentin Tarantino también había revelado que hasta el momento se había mantenido fiel a su palabra y que solamente había ayudado a su mamá en una ocasión que tuvo problemas con Hacienda.

“Pero no hubo ni Cadillac ni casa. Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos, recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos”, comentó.

