Mamá de Mariana pide al agresor que diga la verdad

Ciudad de México a 20 de Febrero de 2021.- La señora Lourdes Dávalos, mamá de Mariana Sánchez la doctora que fue encontrada muerta el 28 de enero en Nueva Palestina en Ocosingo, Chiapas; desmintió que la Fiscalía General del Estado haya detenido al médico Fernando “N”, agresor de su hija.

En entrevista dijo que fue el médico quien de manera voluntaria se entregó por lo que le solicitó decir la verdad en torno al caso de su hija y a las autoridades les exigió seguir y aclarar la muerte de Mariana.

En cuanto a que el médico está siendo investigado por hostigamiento y no por feminicidio contra Mariana, la señora Lourdes señaló que sus abogados ya están investigando todas las anomalías de la carpeta de investigación.

“Bueno yo lo que sigo exigiendo es que la Fiscalía, exijo que se trabaje porque se hagan así como mi abogado, mis abogados están así trabajando pues mucho con la carpeta de investigaciones porque hay mucha oscuridad, muchos datos que no son ciertos o sea están que son incongruentes, entonces lo que estoy exigiendo es que se proceda, que ya responda la Fiscalía”.

Cabe destacar que el médico Fernando Cuauhtémoc “N” se entregó la tarde de este jueves de manera voluntaria a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para enfrentar las acusaciones en el caso de la doctora Mariana Sánchez Dávalos.

A través de un video difundido por sus familiares, el médico bajó de un automóvil rojo despidiéndose de su madre frente a las instalaciones del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.

“Mi nombre es Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, con base en las acusaciones que se me imputa por medios locales y medios de comunicación, en los diferentes medios de comunicación me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso en la que se me está inculpando de manera, este, este, cómo se dice, cuál es el término correcto, para esclarecer la situación en la política que ocurrió en el centro de salud Nueva Palestina”.

Fernando Cuauhtémoc “N”, presunto responsable del feminicidio de Mariana.