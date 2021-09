Mamá de Geraldine Bazán se niega a conocer al nuevo novio de la actriz

(AGENCIAS) 06 de septiembre de 2021.- El romance entre Geraldine Bazán y Luis Rodrigo Murillo sigue viento en popa, sin embargo, la actriz ha preferido mantener su relación sentimental con el empresario de forma tan privada, que hasta la fecha no se lo ha presentado a su mamá.

Después de que Bazán confesara en una reciente entrevista que no tenía intenciones de que el empresario y su madre se conocieran, ahora es Doña Rosalba Ortiz quien también se muestra renuente a que esto suceda.

Durante su encuentro con la prensa en un evento en la Ciudad de México, Ortiz escuchó las preguntas con respecto al novio de su hija y el momento de conocerlo, a lo que inmediatamente dijo: “No, ni quiero que me lo presente”.

Ante la tajante respuesta, los reporteros le cuestionaron sobre si el empresario no le gusta como la pareja de su hija, instante en que Rosalba recalcó: “A mí no me debe de gustar, le debe de gustar a ella”.

Por otra parte, la mamá de la artista solicitó a los medios de comunicación que dejen de relacionar a su hija con su ex esposo Gabriel Soto, destacando que ese ya es un tema pasado en la vida de Geraldine.

“Puras mentiras, cosas que sacan, y más que lo repitan, que lo publiquen y que lo saquen ustedes (los medios de comunicación) […] por favor ya no lo relacionen a mi hija ya no le interesa”, dijo Ortiz al escuchar el tema de la supuesta carta que Bazán habría enviado al Vaticano para que Soto no anulara su boda religiosa con ella.

Geraldine Bazán comenzó un romance con Luis Rodrigo tras divorciarse hace tres años de Gabriel Soto, con quien tuvo dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

El empresario en bienes raíces ha sido un buen apoyo emocional para la actriz de la telenovela Por Amar Sin Ley.

