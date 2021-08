Maki manda contundente mensaje a quienes le dicen que no supera a Juan Soler

(AGENCIAS) 06 de agosto de 2021.- Luego de su participación en el programa Netas Divinas, en el que confesó que se siente desprotegida cuando no está en pareja y que extrañaba la vida de casada, Maki le envió un contundente mensaje a aquellos usuarios de redes sociales que la siguen criticando por ese comentario.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz defendió su postura y aceptó que se considera una mujer independiente, que siempre toma sus decisiones en total libertad.

«NI MACHISTA NI FEMINISTA… yo no me baso en ideologías, soy una persona que se mueve mas por los sentimientos… creo en el amor, en la igualdad y en la libertad de que cada quien haga con sus vida lo que le dé felicidad… EN MI CASO me gusta que mi pareja sea protector, educado, cariñoso, apegado y detallista.

«No me gusta un cuate que no esté pendiente de mí , pero eso es un sentimiento MÍO que nada tiene que ver con el machismo, yo soy una mujer independiente que he trabajado muchísimos años y siempre he tenido la libertad absoluta de hacer lo que he querido!», escribió Maki.

La ex esposa de Juan Soler quedó sorprendida ante los comentarios negativos que recibió desde su participación en en el programa, por lo que envió un contundente mensaje a quienes le sugieren que tome terapia.

«No entiendo por qué el decir lo que uno siente, aunque no estén de acuerdo, trae tanto enojo. ¡Hay hombres hermosos, buenos, espectaculares al igual que mujeres divinas! Y hay gente mala también», expresó la actriz.

La intérprete insistió en que «no creo que sea cuestión de género. A todos los que me mandan a terapia o se enojan, y a los que me apoyan, los quiero, porque se toman el trabajo de escribirme, valoro mucho su tiempo. ¡Seamos felices! Nos amo».

Los seguidores de la conductora se dividieron en opiniones; mientras unos aplaudieron su postura, otros las califican como dependencia emocional.

Durante su participación en Netas Divinas, la actriz de 47 años confesó que pese a que fue ella quien tomó la decisión de separarse, se siente desprotegida sin Soler.

«Está mal que yo lo diga, pero sí, me siento desprotegida (sin pareja). Yo llegó a un restaurante sola, sin Juan, y me siento desprotegida o llegó a una fiesta sola y me siento desprotegida. Yo tuve un marido argentino, pero muy mexicano, que me dejó hacer lo que yo quería y me cuidó y hasta el día de hoy ve por mí», dijo Maki en la emisión.

