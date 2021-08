Maestros de la CNTE retuvieron por más de dos horas a AMLO; “el presidente no puede ser rehén de nadie”, aseguró

Chiapas a 27 de agosto de 2021.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas permitieron pasar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de retenerlo por más de dos horas a las afueras del cuartel militar en donde daría su conferencia matutina.

“A la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie, hemos atendido a los maestros de México”, dijo el mandatario en un video que grabó desde el vehículo momentos antes de ingresar.

Minutos antes, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, comenzó la conferencia matutina sin el mandatario federal.

Además, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirmó la retención y aseguró que “en este gobierno no hay represión”.

“Confirmar, reafirmar que el gobierno de la cuarta transformación bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo a la tolerancia y a la civilidad con los diferentes sectores sociales”, dijo.

A través de su perfil de Facebook, la Sección 7 de la CNTE en Chiapas compartió imágenes de la camioneta del presidente López Obrador que fue retenida por maestros y trabajadores de la salud.

“No voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia pero decidí no hacerlo es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen, que respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido”, dijo el presidente López Obrador en su mensaje.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet