Luz María Zetina da positivo a Covid-19

Ciudad de México a 21 de Octubre de 2020.- Tras su ausencia en el programa Sale el Sol, la conductora Luz María Zetina reapareció en un enlace en vivo para confirmar que dio positivo a Covid-19. Guardando el respectivo confinamiento en casa para no propagar la enfermedad entre sus compañeros de foro, Luz María confesó algunos de los síntomas que ha experimentado tras su contagio.

“Empecé a tener síntomas como que me cansaba mucho, me faltaba el aire, me daba tos a la hora de hacer ejercicio. Entonces me hice la prueba para salir de dudas, salí positiva”, reveló. De la misma manera, Zetina contó que sus hijas continúan con sus actividades cotidianas en otra parte de su casa. “Estaré aquí el tiempo que corresponde, cuidándome y cuidando a mi familia. La sana distancia es lo más importante. (El Covid-19) es una enfermedad que se contagia demasiado rápido. No tengo idea de dónde la adquirí”. Finalmente, la artista invitó a sus espectadores a no descuidarse para evitar este padecimiento. “No hay que bajar la guardia, hay que traer todo el tiempo el cubrebocas, lavarnos las manos a cada rato”, concluyó.

Este no es el único caso que ha surgido en la televisora; hace unos días el conductor de Qué importa , José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como ‘El Estaca ‘, informó que también dio positivo a la prueba de coronavirus y, desde entonces, su participación en el programa ha sido por videollamada. Debido a lo anterior, Verónica Toussaint se sometió a la prueba y se ausentó de la emisión que conduce, Qué chulada , pues días antes se reunió con el conductor y locutor, con quien tiene una relación de amistad desde hace varios años.

