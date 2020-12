Lupita Jones responde al rumor de que no quiere que mexicana gane Miss Universo

(AGENCIAS)

10 de Diciembre de 2020.- Lupita Jones sigue defendiendo su postura y respondiendo a las acusaciones en su contra, luego de que varias ex reinas de belleza denunciaran públicamente haber sufrido maltratos durante su participación en los certámenes de belleza que la ex Miss Universo dirige.

Durante una charla con su amigo Diego Di Marco, Lupita Jones negó que los rumores con respecto a que ella no desea que otra mujer gane la corona de Miss Universo sean ciertos.

“Mito y de lo más idiota, es ridículo, y aparte me encanta porque tú has estado al lado mío, viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo o en los concursos internacionales”.

“O sea, es absurdo que dedique mi vida a esto, pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar”, refutó.

Al ser cuestionada sobre su rechazo a realizar concursos de belleza para las personas transexuales, Jones dijo: “No tendría por qué no hacerlo, de hecho, los concursos de las mujeres trans son populares, la verdad es que no les falta nada de glamour de un Miss Universo, la verdad, de pronto creo que a veces son hasta más glamurosos, o sea, le meten cañón”.

La directora del Certamen Mexicana Universal reveló que ha recibido ataques de dicha comunidad. “Siento que no me quieren, porque recibí amenazas bien feas por parte de ellos, también recibí mensajes de apoyo muy lindos, de algunas personas que me decían ‘yo soy trans y tienes razón’”.

Por último, sobre los señalamientos que hizo sobre algunas ex reinas de belleza, la actriz de 53 años replicó:“Me colmaron la paciencia, ya tenía yo varios meses aguantando las burlas, los insultos, las mentiras, las infamias, de un grupito de ex participantes del concurso, que están duro y dale, nada más con el afán de fastidiar”.

“Porque no es otra cosa, si de verdad quisieran construir o generar cosas positivas yo creo que el approach sería de otra manera, lo único que buscan estar fastidie, fastidie y fastidie, porque hablan y no presentan nada concreto, nada más es ‘es que me cae gorda’, ok, te puedo caer gorda, pero de eso a que sea una mala persona, perdón, no soy una mala persona”, puntualizó.

