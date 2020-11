Lupita Jones aclara por qué Sofía Aragón no irá a la final de Mexicana Universal

(AGENCIAS)

23 de Noviembre de 2020.- Lupita Jones sigue manifestando su sorpresa ante las declaraciones que Sofía Aragón hizo en su contra, las cuales considera fueron realizadas tras la molestia de la modelo porque no entregará la corona en la final de Mexicana Universal.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, Lupita confesó: “no puedo negar que sí, dolida, lastimada, sorprendida, porque pues según yo, siempre fui muy clara con ella en las condiciones en que siempre estábamos trabajando, cómo estaban sucediendo las cosas, en las medidas de mis posibilidades traté de apoyarla y respaldarla con lo que yo tenía a la mano”.

“Me sentí muy sorprendida con sus declaraciones, que puede tener ella su propia percepción, pero creo que las cosas se pueden hablar antes de exponer a medias ciertas cosas que solamente dejan al público con una mala idea o una impresión a medias de la verdad”, aseguró la ex reina de belleza.

Posteriormente, la Miss Universo en 1991 manifestó que luego de comunicarle a Sofía que no iba a entregar la corona del certamen que ganó el año pasado fue que ella inició con la guerra de declaraciones.

“Yo lo interpreto como que sí, esa fue su molestia y por eso pues detonó en una serie de declaraciones que no me parecen acertadas cuando yo traté, yo le envié por correo, un mail explicándole la situación, que estábamos ahora con Imagen Televisión, y por ese motivo, y entendiendo su contrato con la otra televisora, pues no podría estar presente pero que le deseaba lo mejor en su carrera y que siguiera adelante. Entonces yo no sé si en verdad eso le molestó muchísimo, como para detonar ese tipo de declaraciones”, puntualizó.

Recientemente y tras las controversiales declaraciones en contra de Sofía Aragón, Jones compartió un video en el que se disculpó por haber ofendido a Sofía y otras ex participantes del concurso de belleza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...