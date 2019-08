Lupillo Rivera habla sobre relación con Belinda: Somos simplemente amigos

(AGENCIAS)

30 de Agosto de 2019.- Con un video que subió a sus redes sociales y que dura casi cuatro minutos, en la madrugada de este 30 de agosto, Lupillo Rivera explicó su verdadera relación con Belinda.

»No somos novios, somos amigos» empezó diciendo en el video que de inmediato se hizo viral: »Nos caímos muy bien en ‘La Voz’, es una mujer hermosa y salimos seis veces, pero hasta ahí, solo amigos».

Sobre el tatuaje que muchos decían que era mentira, el propio Lupillo Rivera lo mostró en dicho video. »Sí lo tengo y me lo hice porque ella me retó, y por qué no traer a la mujer más guapa que he conocido, no me lo quitaré y aquí se queda», dijo mostrándolo y dándole unas palmadas.

Belinda agradeció a Lupillo que sea un caballero.

Incluso, la propia Belinda le comentó este video: »Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista!!!! También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor!!!!! I love you!!!!»

Belinda y Lupillo llevan una excelente relación de amistad.

Todo esto ocurrió debido a que hace unos días se captó a la cantante en el aeropuerto de Miami con un misterioso hombre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...