Luis Romo: «Estoy en el ojo de varios clubes de Europa»

Ciudad de México a 01 de junio de 2021.- Luis Romo está convertido en uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. El elemento de 25 años tuvo un gran torneo que logró coronar con el título de Cruz Azul. Ahora, tras alzar la copa del Guard1anes 2021, Romo se declara listo para jugar en Europa e incluso reveló que varios equipos ya lo siguen.

Tras conseguir el campeonato con la Máquina, Luis Romo viajó a Denver, Estados Unidos,para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana que el jueves 3 de junio enfrentará a Costa Rica en las semifinales de la Concacaf Nations League. Desde ahí, el jugador de Ahome, Sinaloa, habló sobre su futuro a corto plazo en donde dijo que su sueño de ir a Europa se mantiene intacto.

«Tengo ese sueño muy presente, mi edad no era la más adecuada. Hoy me siento con las capacidades de ir a Europa y ganarme un lugar, soy un jugador completo. Mi cláusula no está tan alta para lo que hemos logrado y hoy no hay nada que se pueda palpar para salir, pero ya estoy en el ojo de varios clubes. No me dicen cuales, pido que me digan cuando hay algo cercano. No me gusta distraerme antes de tiempo, me gusta enfocarme, estar listo y asumir de la mejor manera» expresó Romo.

Respecto a si la directiva de Cruz Azul lo dejará salir en caso de que haya una oferta formal, Romo sentenció que tiene todo el respaldo de la dirigencia, además de que su cláusula de rescisión no es muy elevadade acuerdo al nivel que ha mostrado en los últimos meses.

«Mi cláusula está abajo de diez (millones)y la directiva me ha dejado esa tranquilidad de apoyarme a salir, me han externado que para ellos también sería un sueño y existe esa posibilidad. Son personas muy amables que me ven triunfando fuera de México y eso me tiene muy tranquilo y si llega una oferta que se acerque a la cláusula me den la oportunidad de salir y consolidarme como futbolista» comentó.

El torneo de Luis Romo con Cruz Azul

Romo es considerado como una de las figuras y piezas clave para que Cruz Azul pudiera romper la sequía de 23 años sin título de Liga MX. El futbolista cementero disputó 1,562 minutos en el Guardianes 2021 en los que colaboró con tres goles, uno de ellos en la final de ida. La plurifuncionalidad que otorga Romo lo convierte en un jugador interesante, ya que puede jugar de defensa central, mediocentro o incluso de interior.

