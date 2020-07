Luis Miguel publica por fin su ‘dueto’ con Michael Jackson

(AGENCIAS)

02 de Julio de 2020.- Luis Miguel La Serie , producida por Netflix y Telemundo, reveló uno de los deseos más profundos del intérprete: cantar con Michael Jackson.

En 1987, “El Sol” buscó grabar un dueto con nada más y nada menos que El Rey del Pop, Michael Jackson , siendo éste uno de los detonante para que el artista rompiera relaciones profesionales con su padre, Luisito Rey.

Gracias a la serie, nos enteramos de que cuando aún era menor de edad, Luismi le advirtió a su manager que de no grabar un dueto con Jackson no filmaría una tercera película, pues al parecer el intérprete de ‘Suave’ era un gran fanático del estadounidense.

Fue entonces cuando se acercaron al promotor de Jackson en América Latina, el argentino Hugo López, para negociar un dueto, pero no lo consiguieron. Aún así, en 1990, Luis Miguel grabó la canción ‘Será que no me amas’, un cover de la canción ‘Blame it On The Boogie’ popularizada por los hermanos Jackson.

Sin embargo, este primero de julio de 2020 el sueño se cumplió. En las redes sociales oficiales de Luis Miguel se publicó una grabación en la que se escucha su voz junto a la del fallecido Michael Jackson interpretando la canción ‘Smile’.

«Hice este pequeño montaje con dos artistas que para mí destacan sobre el resto… son mis favoritos y espero que disfruten de la canción igual que yo… El montaje de audio lo hice con Adobe Audition 3.0, el de foto con Photoshop, se los recomiendo… ¡un abrazo!» escribió el creador en el canal arnicandscram.

