Lucila Mariscal revela que fue abusada sexualmente

(AGENCIAS) 12 de Febrero de 2021.- En la reciente emisión de ‘Ventaneando’ Lucila Mariscal abrió su corazón y reveló que a los 16 años tenía un novio, a quien se vio en la necesidad de terminar, luego de que el padre del joven le advirtió que toda la colonia judía le iba a dar la espalda y desheredar.

“El papá de él me hizo mucho daño con sus palabras. Me habló y me dijo que su hijo era un desgraciado infeliz judío, que porque había faltado a las reglas que ellos tienen y que se si se casaba conmigo porque estaba muy terco, lo iban a desheredar y que toda la colonia judía le iban a dar la espalda. Entonces yo dije ‘para qué’, para que nos metemos en problemas”.

Ante esto, el joven judío no se quedó de brazos cruzados y en venganza la drogó y abusó sexualmente de Mariscal.

“Le dije, ‘sabes qué… terminamos, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho pero vamos a tener que terminar nuestra relación’, y fue cuando él hizo su plan y todo y me invitó a tomar una copa. Yo no tomo, a mí no me gusta tomar y ya entiendo ahora por qué, de ahí viene. Me invitó una copa, algo le puso… Entonces de pronto yo digo, ‘me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal’. Y ahí fue donde ya él me llevó a un motel y ahí me violó”, relató la comendiante.

Continuó: “Él lo que pensó fue esto, es la única manera en que va a ser mía, no tengo otra forma de hacerla mía y cuando ya sea mía va a seguir siendo mía aunque yo me case con una judía”. Finalmente Lucila destacó que se vengó de su agresor.

“Pero no conocía mi mentalidad. Mariscal recordó que si bien le dolió la situación, sí buscó la forma de cobrar venganza: ‘Un día me llevó a un motel, porque yo ya no quería saber nada de él, como un tipo “secuestrito” y le rompí la nariz, yo lo hice pagar, tomé una pequeña vengancita… Le tenía miedo a los hombres, me turbaban mucho”.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter