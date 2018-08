Los últimos datos que ponen en duda que Luis Rey sea padre de Luis Miguel

(AGENCIAS)

31 de Julio de 2018.- La primera temporada de Luis Miguel, la serie ha llegado a su fin, pero las grandes incógnitas de su vida continúan. En medio del revuelo que generó la producción de Gato Grande, resurgió la teoría que pone en duda que Luis Rey hubiera sido el padre del famoso cantante nacionalizado mexicano.

Ahora han tomado notoriedad las declaraciones del primer mánager de Luis Miguel, Ricardo Berbari, quien aseguró que el mismo Luis Rey le confesó que él no era el padre del cantante.

“[…] Fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico [Luis Miguel] se quedó en el hotel […] y después de la cena me confesó que él no era el padre de Luis Miguel. Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia, él me dijo ‘yo no soy el padre de Luis Miguel'”, aseguró Berbari en el programa argentino Implacables.

“Hay que deducir una cosa, él conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se va con ella a Puerto Rico, y el chico [Luis Miguel] nace en Puerto Rico entre marzo y abril, entonces era cincomesino”, añadió. En medio de la incertidumbre que generaron estas declaraciones, también se ha dado voz a Miguel Rivero, quien declaró que mantuvo una relación sentimental con Marcela Basteri cuando ambos vivían en Argentina, poco antes de que la italiana conociera a Luis Rey y se “fugara” con él.

De acuerdo con su narración, Marcela y él mantuvieron un noviazgo a finales de la década del 60, cuando él tenía 17 años y ella 18: “Ella quería casarse porque se quería ir de la casa. Decía que el padre no la dejaba hacer nada. Yo no quería casarme todavía, era muy chico […] La verdad que me quedó la duda de si el pibe podía ser mi hijo. La única forma de saberlo es si Luis Miguel se decide a averiguarlo”, declaró el hombre en entrevista.

En la misma entrevista Miguel Rivero hace notar que Marcela decidiera poner a su hijo el nombre Luis Miguel, justo la combinación de su nombre con el de Luis Rey.

