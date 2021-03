Los técnicos en la cuerda floja en el Guardianes 2021

Ciudad de México a 05 de Marzo de 2021.- Más de la mitad del torneo Guardianes 2021 se ha llevado a cabo, y algunos equipos simple y sencillamente no levantan, y se encuentran viendo como otras escuadras poco a poco se alejan, dando forma a la fiesta grande de la Liga MX.

La jornada de media semana parecía ser una buena oportunidad para que algunas escuadras como Necaxa, FC Juárez, Pachuca y el campeón León despertaran, sin embargo la jornada 9 solo sirvió para confirmar su mal paso; hecho que pone a sus entrenadores en la cuerda floja y con riesgo de no terminar el semestre.

Ignacio Ambriz | León

Los actuales monarcas de la liga no levantan. La victoria ante Pumas en la jornada 7 parecía los haría despertar, pero no ha transcurrido ni una semana completa y ya suman dos nuevos descalabros (ante Cruz Azul y Puebla). El futuro no luce tan promisorio, ya que cerrarán esta intensa actividad visitando al América en el Azteca, estadio en el que las Águilas suman cinco triunfos en igual número de cotejos.

Paulo Pezzolano | Pachuca

La directiva hidalguense le ha tenido mucha paciencia al técnico uruguayo, a pesar de que no ha logrado conseguir una sola victoria en la campaña. Suman apenas cinco goles en el torneo (uno de ellos autogol) y no han hecho pesar el Estadio Hidalgo, en donde suman dos empates y dos descalabros. El duelo ante los Xolos de Tijuana podría ser el último de Pezzolano en el banquillo albiazul.

José Guadalupe Cruz | Necaxa

Los Rayos, con solo 7 puntos cosechados suman una victoria en lo que va del torneo (conseguido en el Estadio Victoria) y en esta media semana no lograron hacer pesar su casa tras empatar ante el peor equipo del torneo, los Tuzos. Para este fin de semana visitarán el TSM Corona para enfrentar a Santos Laguna, duelo que no luce sencillo para los del ‘Profe’ Cruz.

Luis Fernando Tena | FC Juárez

El ‘Flaco’ parece no ser la solución a la escasez de resultados de los fronterizos, y la humillante caída a media semana por 1-6 en casa ante los Rayados del Monterrey no dejó bien parado su proyecto. A su ‘favor’ tiene que enfrentarán en próximas semanas al Atlas, Pumas y Necaxa, equipos también con problemas de resultados, sin embargo tendrá que mejorar para entonces porque después vendrán escuadras de la talla del Cruz Azul y Tigres, planteles nada sencillos.

