Los príncipes más guapos del mundo

(AGENCIAS) 29 de Enero de 2021.- En la recopilación de los hombres más atractivos les tenemos preparada la de los royals, quienes siempre han sido un tema de qué habar no solo por su buen ver, sino también por todas las decisiones y acciones que en ellos se desarrolla. El príncipe Harry creció siendo el centro de atención de la prensa, quien no le quita los ojos de encima, y seamos sinceras, muchas de nosotras tampoco. Algunas desde siempre y otras desde que formalizó su matrimonio con Meghan; sea cual sea la razón, lo importante es seguirle la pista. Sin embargo, el príncipe Carlos es uno de los grandes olvidados, y aunque no entendemos por qué, no podemos negar que cada día está más guapo y tenemos varias fotos que lo prueban.

ENRIQUE DE SUSSEX

El menor de los hijos del príncipe de Gales y Diana fue bautizado como Henry Charles Albert David en la Capilla de St. George, Windsor, por el arzobispo de Canterbury. Pero desde el inicio se anunció de manera oficial que sería conocido como Harry. Hoy tiene 36 años y ¿Has notado lo alto que es? Pues mide 1,86 m.

Desde su nacimiento ha tenido la atención de la prensa, pasando por la muerte de su madre, su adolescencia y al momento de forjar su carrera en el ejército. Después al contraer matrimonio y renunciar a sus deberes reales, los títulos de Su Alteza Real y a los fondos públicos.

Después de la muerte de su madre en un accidente en París, Harry siguió el camino educativo de su hermano mayor William en la escuela de Wetherby, en Nothing Hill, después ingresó a Eton en 1998, pero lo dejó para tomarse un año sabático.

Trabajó en una granja de ovejas en Australia y con huérfanos con sida en Lesoto, lugar donde decidió crear una organización benéfica.

Sin embargo, a lo largo de su vida ha dado a la prensa de qué hablar: pues la primera página de una edición de 2002 de New of the Word -ahora extinta- afirmó que el príncipe Carlos había enviado a su hijo a visitar una clínica de rehabilitación como castigo por fumar cannabis. A los 20 años estuvo involucrado en una pelea con un fotógrafo fuera de un club, pero un portavoz real comentó que esa acción ocurrió cuando los fotógrafos “se agolpaban a su alrededor”. Al año siguiente, una imagen de príncipe vestido de nazi en una fiesta de disfraces causó indignación, y termino disculpándose por las molestias que pudo haber ocasionado. En 2009 aparecieron imágenes en video de Harry usando un lenguaje ofensivo para describir a un miembro asiático de su pelotón en el ejército. El Palacio de St. James se disculpó y dijo que había “usado el termino sin malicia y como un apodo de un miembro muy popular en su pelotón”.

No todo fueron escandalosas noticias, Harry pasó 10 años en las fuerzas armadas convirtiéndose en el primer miembro de la realeza en más de 25 años en servir en una zona de guerra. Y aunque los jefes del ejército decidieron no enviarlo a Irak debido a los riesgos, pasó 10 semanas sirviendo en Afganistán en el 2008.

Es notable cómo su desempeño en el ejército lo guió en su trabajo de caridad, pues su trabajo benéfico más notable de Harry es la fundación y presidencia de los Juegos Invictus en 2014. La competencia internacional estilo paralímpico para veteranos heridos se ha celebrado en Londres, Orlando, Toronto y Sídney.

Entre otros trabajos de beneficencia del príncipe, incluye el apoyo a proyectos de conservación en África y la fundación de Sentabale, una organización que ayuda a huérfanos en Lesoto. Sigue apoyando el trabajo de su madre con niños afectados por el VIH y el sida, así como a la organización benéfica Halo Trust que busca la eliminación de minas terrestres.

Así que además de ser un hombre muy atractivo, es un hombre que ha trabajado duro por el bienestar de los más necesitados y eso hace que lo sigamos aún más.

CARLOS FELIPE DE SUECIA

El segundo hijo de los reyes de Gustavo y Silvia de Suecia fue uno de los solteros más codiciados del mundo, hasta que en el 2015 se casó con Sofía Hellqvist, con quien la familia real se oponía, pues la princesa Sofía había sido modelo y actriz. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Además, ella había participado en un reality de gran alcance, cosa que no le gustó mucho a la familia real.

El duque tiene dos hijos con la princesa Sofía; el príncipe Alejandro, quien nació en 2016 y el príncipe Gabriel, nacido en 2017. Ahora se encuentran esperando su tercer hijo y aunque aun no sabemos si se trata de un niño o una niña, nacerá a finales de marzo o primeros de abril de este año. A la lista se suma como el octavo nieto de los reyes Carlos y Silvia.

Su nombre completo es Carl Philip Edmund Bertil Bernadotte, tiene 41 años y para aquellas que no tenían idea, el príncipe es todo un artista, pues del 2003 al 2006 estudió diseño gráfico en la Forsbergs Skola, en Connecticut, en Estocolmo, ha demostrado gran interés por el diseño y el dibujo. En otoño de 2007 estudió en la Försvarshögskolan (Colegio universitario de la Defensa). Mientras que en primavera del 2008 estudió economía de empresas. En el 2009 comenzó sus estudios en Ciencias Agrónomas en la Universidad de Alnarp, alejándose en un castillo renacentista junto con su amigo HernikWejber.

Y por si fuera poco el príncipe terminó su servicio militar en el Batallón Anfibio de Infantería de la Artillería Costera de Vaxholm, como comandante de un barco de combate (barco de combate 80) en el otoño del año 2000. En diciembre de 2002, el príncipe ascendió a segundo teniente y en 2008 a capitán de la Marina Sueca. Actualmente es oficial de reserva.

No cabe duda de que estos dos príncipes tienen una gran preparación y siempre están en búsqueda de nuevos proyectos y actividades.

