Los políticos que ya “pintaron su raya” con Emilio Lozoya

Ciudad de México a 17 de Julio de 2020.- Bien dicen por ahí que “el miedo no anda en burro”, frase que aplica perfecto para los personajes políticos que ya se deslindaron de Emilio Lozoya.

Luego de ser detenido desde febrero pasado en España, ahora el exdirector de Pemex de Peña Nieto enfrentará a la justicia mexicana, dispuesto a colaborar y a decir una que otra verdad que puede salpicar a más de un funcionario en México.

Miguel Ángel Osorio Chong

Un día después de haber sido detenido en España, el exsecretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, se deslindó de Lozoya, pues dijo que casi no lo había tratado.

“Creo que dos veces siendo yo secretario de Gobernación platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en el gabinete del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área”, aseguró.

Claudia Ruiz Massieu

Otra priista que se deslindó de Lozoya es Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari.

“Tiene que responder a los cuestionamientos de la autoridad y dé cara a la ciudadanía. Todos estamos sujetos a la ley, que no haya reductos de impunidad para nadie, no importa el cargo”, aseguró.

Miguel Barbosa

Ante los rumores de que Emilio Lozoya entregó sobornos en la Cámara de Senadores para que se aprobara la Reforma Energética en el 2013, el entonces senador Miguel Barbosa es otro de los políticos que se deslindaron de Lozoya.

“Yo nunca tuve como senador ninguna plática ni entrevista con Emilio Lozoya, ni personal ni telefónica. Jamás lo visité en sus oficinas de Pemex, ni el me visitó en las oficinas del senado”, dijo el gobernador de Puebla en conferencia de prensa.

Y para pintar aún más su raya con el exdirector de Pemex, hasta publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Hoy, en un par de medios nacionales publican que Emilio Lozoya me menciona en el procesamiento de la reforma energética . Esto es TOTALMENTE FALSO. Como coordinador del PRD, tuve una posición contraria y combativa en contra de la reforma energética”.

Ante su negativa, el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán compartió una foto en la que se ve a Barbosa no sólo posando junto a Lozoya, sino junto a otros polémicos personajes como Emilio Gamboa y Jesús Murillo Karam.

Enrique Ochoa Reza

El exdirigente del PRI fue Consejo de Administración de Pemex y sus organismos subsidiarios, misma de pendencia de la que Lozoya fue director general.

Ochoa Reza dijo se deslindó de la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, propiedad de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y que causó un daño al erario al considerarse un planta chatarra.

Incluso aseguró, que en caso de ser solicitado por alguna autoridad, acudiría con gusto a declarar.

El PRI

A través de un comunicado, el PRI señaló que “las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución”.

Además, dijeron que aunque fue funcionario del gobierno de Peña, nunca militó en el partido.

