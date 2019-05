Los maestros sobreviven con bajos sueldos en La Laguna

Jesús M. Moreno Mejía

“La educación es la herencia más valiosa que los padres pueden dejar a los hijos”. (Philip S. Chesterfield)

Antes que nada, quiero reconocer a todos los compañeros maestros de los diferentes niveles académicos, la valiosa labor educativa que ejercen frente a grupo, pues con ello están forjando hombres de bien que deberán asegurar el futuro de México.

La fecha dedicada a festejar a los maestros se cumplió el mismo día en que está siendo redactada esta colaboración, o sea el miércoles 15 de mayo.

Sin embargo, me encuentro con una información estadística que me llama la atención y me preocupa: en La Laguna existen 13,119 profesores de Educación Básica que tienen un bajo sueldo.

La cifra es dada a conocer por “Observatorio de La Laguna”, que es una Organización no Gubernamental (ONG), basada en información del Sistema Nacional de Información de Estadísticas Educativas 2018.

El sueldo mensual de los maestros en La Laguna por nivel educativo, son los siguientes: los de Preescolar ganan $9,351.00; los de Primaria, $10,234.00, y los de Secundaria, $10,688.00

Esas cantidades poco han aumentado en lo que va del nuevo siglo, pues da la impresión de que se han estancado los tabuladores salariales del magisterio, pues todavía en los años 80’s eran bastante atractivos, al grado de que a las puertas de las escuelas hacían guardia agentes de las distribuidoras de automóviles, para ofrecer la venta de nuevos modelos de automotores.

En la actualidad, los 13,119 profesores de educación básica, el 82 % trabaja en zonas escolares urbanas, y el 18 % en zonas rurales, teniendo estos últimos la desventaja de tener que cubrir pasaje o gastos de gasolina para desplazarse a su centro de trabajo, o bien, en su caso, rentar una casa en el ejido o el poblado más cercano.

Las estadísticas de Observatorio de La Laguna, indican que del total de maestros de educación básica, 66 % son mujeres y 34 % son del sexo masculino.

Existe un mayor número de profesores del nivel Secundaria (42 %); los de Primaria representan el 41 % y los de Preescolar (Jardines de Niños), 17 %.

Existen más escuelas públicas que privadas, que constituyen el 78 y 22 % respectivamente.

Habrá buenos maestros y otros que medianamente cumplen, pero lo que les pagan no va de acuerdo con la responsabilidad que tienen, que no es otra que forjar a los niños que en el mañana serán los futuros mexicanos ya convertidos en profesionistas, empleados u obreros (calificados o no), los que velarán por la buena marcha del país.

En esta ocasión no abordaremos la política sindical, de la cual existe mucho que discutir (a favor y en contra), solamente comentamos que debe pugnarse por una mejor remuneración al magisterio, pues se trata de una profesión que amerita tener asignado un sueldo decoroso, en virtud de la responsabilidad que tienen con la niñez y la juventud. ¿O usted, amable lector, qué opina?

¡Hasta la próxima!

