Los Dos Carnales y Gerardo Ortíz Estrenan Dueto Musical

Ciudad de México a 19 de junio de 2021. – Gerardo Ortíz invita a Los Dos Carnales a grabar el tema “El Ranchero”. Los artistas unen sus voces para una canción ranchera a ritmo del género norteño que distingue y caracteriza a ambas estrellas. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El Ranchero, es una composición de Gerardo Ortíz que logra narrar la vida de un hombre alegre, de buenos gustos, que disfruta la vida de rancho. “En mi caballo a mis vacas voy pastoreando no presumo de lo que cargo ni de lo que me estoy ganando en la copa siempre un buen vino así me paso disfrutando.” El corrido y video fueron grabados completamente en vivo por la casa productora Afinarte Films en una lujosa hacienda a las afueras de Guadalajara, Jalisco.

Los Dos Carnales se han convertido en la agrupación norteña más sobresaliente del último año, con casi 10 millones de seguidores en sus redes, un promedio de 90 millones de streams al mes y han logrado acumular más de 680 millones de vistas en sus videos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet