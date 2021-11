Los chicos de hoy…. Los papás de hoy…

“Los mejores regalos que puedes dar a tus hijos, son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia”….Denis Waitley

Empezaré por decir que yo no tuve hijos, no fui mamá y por ello algunos pensarán que disto mucho de ser una autoridad en materia de educación de los hijos (que es a lo hoy me referiré en este pequeño artículo).

Sin embargo, como todos; sí fui hija y agradezco la educación y formación que me dieron mis padres.

Esa, la de ellos, era una autoridad que no se discutía. Había respeto de los hijos hacia los padres.

Los de hoy en cambio –me refiero a los hijos- se han convertido en verdaderos tiranos de sus padres quienes erróneamente se los han permitido.

Hoy los pades no establecen reglas, malamente porque éstas en sí facilitarían mucho su vida y la de sus hijos, pues les contienen y les disciplinan, disciplina que les protegerá y ayudará a lo largo de toda su vida.

Pero hoy los papás casi les ruegan que se queden en paz y los niños solo lo harán si les pagan o bien si tienen en su mano el objeto mágico que es una táblet, teléfono o cualquier juego electrónico que les abstraerá de la realidad con un inimaginable daño a su infantil mente.

No entiendo, si es tan sencillo enseñar a los niños reglas tan simples como: lavarse las manos antes de comer, no interrumpir a los mayores cuando hablan, levantarse temprano para asistir a la escuela, hacer tarea, saludar al llegar y sobre todo no contestar, la insolencia merece castigo.

Pero los padres de hoy tienen miedo de imponer reglas a sus pequeños tiranos y les es mas fácil no ponerles límites, acostumbrarse a su insolencia y no tomar la responsabilidad de hacer de sus hijos seres útiles a si mismos y a la sociedad.

Por favor, por favor, padres de familia. Aún están a tiempo de corregir las malas conductas en sus hijos, ellos algún dia se los agradecerán como muchos de mi generación y otras agradecemos a nuestros padres el habernos impuesto reglas qué respetar, en casa la ley casera era sagrada y si se violaba no había culpable sin castigo ni castigo sin culpable.

“Todo hijo cita a su padre en sus palabras y obras”….Terri Guillermets.

