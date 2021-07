Los cambios que vendrán para George, el futuro rey, ahora que cumplió 8 años

(AGENCIAS) 22 de julio de 2021.- Desde que el pequeño príncipe George nació aquel 22 de julio de 2013 en el ala Lindo del Hospital St Mary’s de Paddington, en Londres, a las 4:24 pm y pesando 3.8 kilos, los ojos del mundo han estado sobre él. Y no es para menos, ya que si todo sigue su curso como hasta ahora, será rey de Reino Unido.

Sí, aún falta que primero su abuelo, el príncipe Carlos, llegue al trono tras la muerte de Isabel II, aunque lo cierto es que todo el mundo espera que se extienda por mucho tiempo más su reinado de ya casi 70 años.

El segundo en la línea de sucesión es su padre, el príncipe William, quien tiene 39 años y pinta para ser de los soberanos más populares en la historia de Reino Unido gracias a la conexión y cercanía que ha logrado con el pueblo inglés.

Mientras todo lo anterior sucede, ya han comenzado a preparar a George para asumir tan importante cargo cuando sea adulto. Llegar a los 8 años es un momento relevante, pues podría marcar ciertas diferencias en su vida.

Primero, hay fuertes rumores de que los duques de Cambridge podrían mudarse a la ciudad de Berkshire -a una hora y media del Palacio de Kensington, su actual residencia- el próximo año para que su primogénito continúe sus estudios, tal como lo hizo su papá a los 8 años, en el colegio Ludgrove.

No es un hecho aún que George acuda al mismo colegio que su padre, pues se dice que William y Kate están analizando todas las opciones antes de tomar una decisión. Por su parte, el diario The Mirror ha dicho que también analizan la opción de no mudarse y ver la manera más segura para trasladar diariamente a su hijo a la escuela.

Hasta ahora ha recibido sus primeros años de educación, junto con su hermana menor Charlotte, en la escuela Thomas’s Battersea, que se distingue por tener una marcada orientación espiritual y moral, además de resaltar los valores de solidaridad, inclusión y respeto en sus alumnos.

También es cierto que podría ser que a partir de ahora George hiciera más apariciones en actos públicos junto a sus padres vistiendo más formal que antes, pues hay una regla de protocolo real en la que estipula que ningún miembro mayor de 8 años puede usar shorts en actos públicos.

Es cierto que George ya es un niño grande y prueba de ello es el retrato que su mamá, Kate Middleton, le tomó para festejar su cumpleaños este año y que compartió en redes sociales.

Curiosidades sobre el príncipe George

Asistió a su primer compromiso público cuando tenía 8 meses, durante la visita a la Government House en Wellington, donde convivió con un grupo de niños de su misma edad.

Su nombre completo es George Alexander Louis de Cambridge.

Tiene siete padrinos de bautizo: Zara Tindall, prima del príncipe William; Oliver Baker, quien estudió en la Universidad de St. Andrews con William y Kate; Emilia Jardine-Paterson, amiga íntima de los duques; Earl Grosvenor, hijo del duque y la duquesa de Westminster, madrina de William; Jamie Lowther-Pinkerton, exsecretario privado de William; Julia Samuel, amiga de la princesa Diana; y William van Cutsem, un viejo amigo del duque de Cambridge.

Sus primeros pasos los dio a los 11 meses.

Cuando George cumplió 1 año, la Casa de la Moneda Real británica lanzó una moneda conmemorativa de £5 para marcar la fecha. En una cara de la moneda estaba la imagen de San Jorge y su dragón, y en la otra, el retrato tradicional de la reina.

De cariño, llama a la reina Isabel II Gan-gan.

A los dos años conoció al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, en pijama.

Le encantan los aviones y, evidentemente, el futbol.

Su mamá, Kate Middleton, hornea a media noche su pastel de cumpleaños para sorprenderlo por la mañana en su día. Kate lo hace para todos sus hijos como tradición.

La Reina siempre deja un pequeño regalo o algún detalle en su habitación cuando se quedan los duques de Cambridge con ella en el Palacio.

Aseguran que Isabel II se identifica mucho con George porque él también es un poco tímido y tranquilo.

Pero sus amigos dicen que, aunque definitivamente es más cauteloso y sensible por naturaleza que su hermana menor, la princesa Charlotte, George es en realidad “un paquete de diversión”.

Será el monarca número 43 desde que Guillermo el Conquistador obtuvo la corona de Inglaterra en 1066.

