Los ‘Beverly Hills’ celebran a Luke Perry en el que habría sido su cumpleaños 55

(AGENCIAS) 13 de octubre de 2021.- Luke Perry falleció el 4 de marzo de 2019 a los 52 años, a consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico. La noticia provocó una gran conmoción en el mundo del espectáculo, sobre todo, entre sus ex compañeros de Beverly Hills 90210, la serie que los catapultó a la fama internacional en la década de los 90.

Este 11 de octubre, el mítico Dylan McKay habría cumplido 55 años y dos de sus mejores amigos de la serie no quisieron dejar pasar esta fecha y lo recordaron con un emotivo mensaje que compartieron en sus redes sociales.

Jason Priestley y Shannen Doherty, quienes siempre fueron muy cercanos a Luke quisieron recordarlo publicando varias fotografías de su época dorada junto a él que han removido el corazón de sus millones de fans alrededor del mundo.

“Este día habría sido el cumpleaños de #LukePerry. Te extraño mi amigo… nunca habrá otro… #riplukeperry”, escribió Priestley en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen juntos muy sonrientes.

Mientras que Shannen Doherty publicó una imagen de sus personajes en Beverly Hills 90210, mismas que acompañó con una sola palabra: “Luke”.

Luke Perry llegó a Hollywood desde Ohio cuando tenía 18 años. Después de participar en un vídeo musical de Twisted Sister Be Chrool to Your Scuel en 1985 y de conseguir algunos papeles en telenovelas como Love and Another World, le llegó la gran oportunidad de interpretar a Dylan McKay en Beverly Hills, 90210, el papel que cambiaría su vida.

Gracias a este papel, Luke Perry se convirtió en el primer “crush” de millones de adolescentes en todo el mundo. Entre 1995 a 1998 se tomó un descanso de la serie porque quería explorar otros roles y desafiarse a sí mismo como actor.

En 2015, Luke tuvo un problema de salud que cambiaría su vida y lo convertiría en un defensor del cáncer de colon. El actor se sometió a una colonoscopia rutinaria y le descubrieron crecimientos precancerosos, que se eliminaron rápidamente.

En 2017, consiguió un papel protagonista en la exitosa serie Riverdale con el personaje Frederick “Fred” Andrews, el papá de Archie y propietario de Andrews Construction, donde se mantuvo estable desde el inicio de la serie hasta su prematura muerte.

Fue el 28 de febrero de 2019 cuando el actor sufrió un derrame cerebral masivo. TMZ informó que estaba aún con vida cuando llegaron los paramédicos, pero su condición empeoró rápidamente y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanecía sedado.

Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, no pudo recuperarse de su accidente cerebrovascular. El daño fue simplemente “demasiado extenso”. El 4 de marzo de 2019, a los 52 años, Luke Perry falleció rodeado de sus seres queridos.

