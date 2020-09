López Obrador aseguró que la consulta de juicio a expresidentes no viola derechos

Ciudad de México a 24 de Septiembre de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que habrá que esperar a que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si va o no la consulta ciudadana que preguntaría a los mexicanos si quieren que se enjuicie a los ex presidentes del periodo neoliberal.

Según el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar que será discutido en la sesión del próximo 1 de octubre, la consulta popular sería anticonstitucional.

“Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón, yo pienso distinto pero mejor vamos a esperar al que el pleno de la Corte resuelva”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador pidió a los ministros actuar con apego a la ley, pero también tomar “en cuenta el sentir del pueblo” para resolver dicho proyecto.

«Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio que también ellos resuelven de conformidad a lo establecido a las leyes, en este caso en el articulo 35 de la Constitución y la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos.

Yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad, dándole al implicado las garantías de defensa que no se violen sus derechos humanos, pero este es un proyecto, habrá que esperar», expresó López Obrador.

El proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, propone declarar inconstitucional la consulta ciudadana para que los expresidentes sean enjuiciados, propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este Tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios”, señala el documento.

A través de su cuenta de Twitter, la Suprema Corte enfatiza que el proyecto del ministro Luis María Aguilar será discutido en sesión el próximo 1 de octubre.

El documento señala que de acuerdo al Artículo 35 de la Constitución, las consultas ciudadanas no podrán ser utilizadas para restringir o eliminar los derechos humanos reconocidos en la carta magna y los tratados internacionales, además que no se puede realizar la consulta porque no se puede someter a consulta la impartición de justicia.

“Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos”, señala el proyecto de sentencia

Me gusta esto: Me gusta Cargando...