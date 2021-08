Llegó el esperado reencuentro de Charlène con el príncipe Alberto y sus hijos

(AGENCIAS) 25 de agosto de 2021.- El tan anunciado reencuentro entre Charlène y Alberto de Mónaco finalmente llegó. Tuvieron que pasar casi tres meses antes de que la princesa pudiera volver a ver a su familia.

El príncipe monegasco voló a Sudáfrica en compañía de sus hijos, Jacques y Gabriella de 6 años, quienes son los principales protagonistas de las fotos que la princesa publicó en su cuenta de Instagram muy temprano por la mañana (hora Sudáfrica) de este miércoles.

“Estoy muy emocionada de tener a mi familia de regreso conmigo ❤️ (¡¡¡Gabriella decidió cortarse el pelo!!!). Lo siento mi Bella, hice todo lo posible para arreglarlo 🙈”, fueron las palabras de Charlène, en las que justificó el peculiar fleco que luce su hija.

Por el estilo de las imágenes, se cree que fue un fotógrafo profesional el encargado de atestiguar el reencuentro de la familia real de Mónaco, aunque en la publicación se nota que hay un filtro aplicado.

Horas más tarde, Charlène publicó dos fotos más pero sola con su esposo, en una de ellas aparece abrazada fuertemente al príncipe Alberto. Tal vez con la intención de poner fin a la serie de rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio.

Lo cierto es que en estas fotos de la pareja, el rostro de Charlène luce algo demacrado, indicio de que su salud sigue en recuperación.

Es verdad que en la mayoría de las fotos Charlène no sale sonriendo, pero esto no extraña ya que es una costumbre de la ex nadadora, sin embargo, en una de ellas sí luce una gran sonrisa, dejando así ver la felicidad que siente de poder abrazar nuevamente a sus hijos.

La última vez que Charlène había visto a sus hijos y esposo fue a principios de junio pasado, cuando los tres la visitaron en Sudáfrica, donde lleva instalada desde mayo, aunque muchos dicen que realmente está allá desde abril.

Fue el propio Principado que, por medio de un comunicado oficial aseguró hace unos días que Alberto y sus hijos visitarían a Charlène para acompañarla en su proceso de recuperación tras la cirugía -sin dar más detalles de la misma- a la que fue sometida el 13 de agosto.

Un día después, en otro comunicado, el príncipe informó: “La operación ha salido bien. La princesa Charlene está descansando y nuestros pensamientos están con ella”.

No se sabe cuánto tiempo se quedarán en Sudáfrica junto a Charlène, pero probablemente no será mucho. Hay que tomar en cuenta que, por la edad que tienen Jacques y Gabriella, los pequeños deberán iniciar la primaria este año y el regreso a clases en Mónaco es a inicios de septiembre.

Estas nuevas imágenes muestran a una familia feliz, lo que es un contraste con los crecientes rumores de crisis en el matrimonio de Alberto II y Charlène de Mónaco.

No olvidemos que, apenas hace unos días, una tía del príncipe aseguraba que él mismo le había dicho: “con Charlène estoy en una fase de alejamiento no solo física”, lo que interpretaba como un augurio de divorcio, sin embargo ella ya antes ha dado información errónea sobre la vida de su sobrino, por lo que sus palabras deben ser tomadas con cautela.

No olvidemos que, apenas hace unos días, una tía del príncipe aseguraba que él mismo le había dicho: “con Charlène estoy en una fase de alejamiento no solo física”, lo que interpretaba como un augurio de divorcio, sin embargo ella ya antes ha dado información errónea sobre la vida de su sobrino, por lo que sus palabras deben ser tomadas con cautela.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet