Llaman a Ediles y Empresarios de GP a sumarse a la donación de juguetes

Gómez Palacio, Durango a 09 de Diciembre de 2020.- La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Gómez Palacio, extendió la invitación a regidores y empresarios para que aporten juguetes o flores de Nochebuena y, con ello, lograr que todos los niños del municipio reciban un regalo en esta época decembrina, esto ante la gran respuesta que ha registrado la campaña que inició con la presente semana.

A través de esta dependencia, el Ayuntamiento recolecta juguetes a cambio de flores Nochebuena con las que, quienes se sumen a esta labor, podrán decorar el interior de sus hogares con esta característica flor de temporada.

La respuesta ha sido tal, según se indicó, que apenas en el primer día acudieron más de 50 personas a entregar sus juguetes en donación y de la misma forma, se les entregaron a cambio las mencionadas flores, como resultado de la convocatoria hecha a través de las redes sociales.

Por este motivo, la Dirección de Ecología hizo este llamado para que se sumen los ediles y empresarios, colaborando con esta causa, a través de la cual se busca que todos los pequeños de esta ciudad, reciban un juguete, considerando que por la difícil situación económica y sanitaria que provocó la contingencia del coronavirus, muchas familias no tendrán la posibilidad de comprarles a sus hijos ningún presente.

Cabe señalar que todos los juguetes que se reúnan, serán entregados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF-, cuyo personal estará encargándose de hacérselos llegar a los pequeños que residen en colonias del área urbana y de las comunidades rurales, de ahí la importancia de que la sociedad en general colabore.

Durante la presente semana, y hasta el 18 de diciembre, se estarán recibiendo juguetes que deberán ser de gran tamaño y con un costo no menor a los 50 pesos; no bélicos y que para su funcionamiento no requieran pilas. No se aceptarán los usados y sucios.

Los interesados podrán acudir a las instalaciones del Parque La Esperanza, en horario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, atendiéndose todas las disposiciones sanitarias, como el uso del cubre-boca y de gel antibacterial y el respeto a la sana distancia.

También se aclaró que quienes así lo deseen, podrán realizar la entrega de sus donativos desde el interior de sus vehículos, para lo cual se dispondrá del personal necesario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...