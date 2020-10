Llama Marina Vitela a la responsabilidad, ante el aumento de contagios del Covid-19

Gómez Palacio, Durango a 22 de Octubre de 2020.- Desde el ejido Bucareli, la presidenta municipal gomezpalatina, Alma Marina Vitela Rodríguez, hizo un llamado a los dueños de bares y restaurantes, así como a la sociedad en general, para que actúen con responsabilidad ante el incremento de contagios y decesos por covid-19.

Exhortó a la población a cerrar filas para ayudar a combatir esta pandemia y apoyar al Sector Salud, no acudiendo a lugares públicos para disminuir los riesgos de contraer este mortal virus: “hoy pedimos su colaboración a la sociedad en general a que no acudan a lugares en donde haya grandes aglomeraciones”.

Al realizar una gira de trabajo por el medio rural del municipio a su cargo, la jefa de la comuna envió un mensaje a la población luego que en los últimos días en la entidad duranguense no se han logrado bajar la cantidad de contagios y de fallecimientos.

“Es muy importante que tomemos conciencia y ayudemos al personal del Sector Salud, al que cada día da su vida por la nuestra y que tristemente nos ven como irresponsables de las acciones que asumimos en el exterior”, apuntó.

“Hoy queremos invitarlos a que busquemos cómo no ir a lugares públicos, que si bien la necesidad nos obliga a ir a comprar víveres, no nos obliga a ir a un bar; no nos obliga a ir a un deportivo y no nos obliga a ir a un restaurante, lugares que se ha comprobado resultan de alto riesgo de contagio”, advirtió.

Pidió a la ciudadanía colaborar para que en las próximas semanas se logren bajar los contagios por la seguridad de todos, evitando acudir a lugares en donde la gente se aglomera, debido a que si bien se mantiene vigilancia por parte del personal del ayuntamiento, también lo es que la cantidad de trabajadores para estas labores, resulta ya insuficiente.

“Hemos visto con tristeza las aglomeraciones en los bares, en donde hasta se publicitan los parroquianos y vemos como no hacen caso a las medidas de seguridad; estamos nosotros con nuestro personal que es insuficiente, supervisando los espacios físicos para guardar la sana distancia, pero no lo logramos porque saliendo de esos lugares, los vuelven a aglutinar”, abundó.

Hizo énfasis en que se ha trabajado con empresarios, con organizaciones y con la población responsable, pero también observó que en muchos bares, en donde el personal del municipio, ya es insuficiente para ejercer una permanente vigilancia.

Por tal motivo, dijo la edil finalmente, “hoy le pedimos su colaboración a la sociedad en general, a que no acudan a los ya mencionados lugares, todo ello encaminado a evitar los contagios”.

