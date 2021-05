Llama AMLO a unas elecciones en paz y sin fraude

Ciudad de México a 31 de mayo de 2021.- “Que las elecciones transcurran en paz, es un llamado a todos los mexicanos; debemos hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que tenemos con los gobernadores que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral”, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, llamó a no tener miedo a la población a participar, y consideró “nos tienen miedo, porque no tenemos miedo; que no se manche el nombre de México, de qué sirve ir a los estadios y gritar ¡México, México!, si eres mapache y electoral. Hagamos valer la democracia”.

En su conferencia de prensa matutina también demandó que no se utilicen recursos de procedencia ilícita para financiar a candidatos y partidos, que no se compren votos, que se deje de hostigar a la gente, y “que el pueblo de manera libre decida de acuerdo con lo que le dicte su conciencia”.

En torno a la veda electoral, de la que resta la presente semana, adujo, tendrá poca actividad y solicitó a lo asistentes a sus exposiciones diarias que “no hablemos de cuestiones político-electorales. No lo hemos hecho, no caigamos en la tentación. En esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con responsabilidad”.

