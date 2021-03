Ligan a Palazuelos con brutalidad policial en Tulum; él explica lo que pasó

Tulum, Quintana Roo a 30 de Marzo de 2021.- Roberto Palazuelos volvió a ser tendencia este fin de semana luego de que se le relacionara con el violento desalojo de dos personas en un predio suyo ubicado en el puerto de Tulum.

En exclusiva, el empresario confirmó que sí estuvo presente durante estos actos en los que se desalojó a una pareja que administraba el hotel Yoga Shala , ubicado frente a Ahau, un hotel del actor.

Algunos medios locales aseguraron que Palazuelos “dio la orden” a la policía de que desalojara con violencia a una mujer y su esposo. Al respecto, el actor explicó que hace casi cuatro años demandó a la pareja que se negaba desde entonces a abandonar el lugar.

“El hecho fue el viernes, a las 11 de la mañana. Se trató de un lanzamiento de un juicio de cuatro años por un contrato de comodato, es decir, se le dio a cuidar esa propiedad a esta persona junto con su marido, un inglés, y de repente no quisieron regresar la propiedad en la fecha pactada”, contó el actor vía telefónica desde Miami.

Palazuelos explicó que al ver que no querían devolver el predio que él adquirió en 1999, los demandó y, aunque ellos apelaron y posteriormente trataron de ampararse, finalmente perdieron el juicio. Un juez federal ordenó que se ejecutara la sentencia: que se devolviera el predio a Palazuelos, resolución que la pareja desacató; de ahí que las autoridades acudieran a ejecutar el desalojo.

“Iba todo perfecto. Llegamos a las 11 de la mañana; en estos casos siempre el actuario pide el apoyo de la fuerza pública, que está ahí para salvaguardar la integridad de los actuarios que son los representantes del juez en una diligencia judicial. Estaba todo súper bien.

“Llegamos con camiones de mudanza porque la ley marca que tienes que darles camiones de mudanza para que saquen sus cosas; no se las puedes aventar a la calle. Ya estábamos sacando el quinto camión de mudanza y llegó esta tipa como loca, insultándome. Yo ni hablé, estaba de lejitos y los actuarios estaban conduciendo la diligencia. Entonces dijo ‘Tengo un amparo, no puede seguir esto’. Los actuarios se lo pidieron para suspender la diligencia. Dijo ‘No lo traigo’ y luego empezó a insultar a los actuarios”.

De ahí, la mujer siguió insultando a los actuarios y abogados, siempre desde su automóvil. Se tuvo que llamar a una grúa para que quitara al coche y así permitir el ingreso del quinto camión de mudanza. En varias ocasiones, ella movía el coche para evitar que fuera enganchado a la grúa.

En un momento, la mujer abrió un poco la puerta del vehículo y ahí fue cuando la policía entró en acción. “Yo rodee y me fui del otro lado, no me gustan esos zafarranchos; me puse enfrente. Me contaron que esta tipa abrió tantito (la puerta del coche) y en ese momento le abrieron la puerta. En realidad no hubo violencia policiaca. Ella y el tipo de atrás, tiraban tales patadas y tales madrazos y manotazos que se requirió mucha gente para poder detenerle los golpes, sobre todo de su acompañante”.

Finalmente, mientras la policía llevó a la pareja al Ministerio Público, donde pasó 36 horas detenida, los abogados y actuarios terminaron el desalojo. “Si hubo o no abuso policiaco, yo soy ajeno, porque yo ni siquiera estaba ahí. La diligencia la estaban conduciendo los actuarios y la policía siempre está ahí bajo las órdenes del actuario y si el actuario les dice ‘Póngalos a disposición del Ministerio Público, el policía tiene que acatar (la orden)’.

“Estaba ahí haciendo una diligencia de la manera más decente como un ciudadano. Gané mi juicio de cuatro años y llegué a lanzarla y si ella se puso violenta, ya no es cosa mía”.

Unas horas antes, Palazuelos había publicado en Instagram el siguiente mensaje: “Nada como la adrenalina de ejecutar una sentencia de desalojo del poder judicial”, cosa que fue interpretada por algunos como que él había tenido que ver directamente con todo el asunto. Al respecto, el actor nos dijo: “¿Qué tiene de malo? Gané mi juicio después de cuatro años. Eso fue en la mañanita, antes de que pasara todo. Me gusta que mi Instagram me recuerde cosas que pasaron de ese día”.

Aunque este hecho ocurrió en Tulum este fin de semana, y de que algunos lo tacharon de brutalidad policial, no tuvo nada que ver con la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar, quien falleció también el fin de semana luego de que cuatro policías la sometieron de manera violenta luego de que recibieron un reporte de «alteración del orden público».

