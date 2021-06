Libro de Meghan Markle ocupa el primer lugar de los más vendidos en EU

(AGENCIAS) 18 de junio de 2021.- Tras volverse a convertir en mamá hace apenas 14 días, Meghan Markle ha “roto el silencio” para celebrar una gran noticia. A tan solo semana y media de su lanzamiento, su libro infantil, The Bench, ya figura en el primer lugar de la lista de los libros más vendidos de The New York Times. ¿Una prueba de que es verdad el dicho de que los niños vienen con torta bajo el brazo?.

Con toda la alegría, Meghan escribió en el sitio de su fundación Archewell para festejar este logro: “Si bien este poema comenzó como una carta de amor a mi esposo e hijo, me alienta ver que sus temas universales de amor, representación e inclusión resuenan en las comunidades de todo el mundo”.

“En muchos sentidos, la búsqueda de un mundo más compasivo y equitativo comienza con estos valores fundamentales. Del mismo modo, representar otro lado de la masculinidad -uno basado en la conexión, la emoción y la suavidad- es modelar un mundo que a muchos les gustaría ver para sus hijos e hijas por igual. Gracias por apoyarme en este proyecto especial”, fueron las palabras de Meghan Markle.

The Bench fue lanzado en varios países el 8 de junio con diferentes casas editoriales: Random House Children’s Books en Estados Unidos, Tundra Books en Canadá y Puffin en el Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica.

Contrarrestando un poco el éxito que ha tenido en EU, las ventas en Reino Unido no han sido similares. Si bien ahora está dentro de la lista de los 50 libros más vendidos, la publicación solo vendió 3212 copias en su primera semana de lanzamiento.

Sin embargo, esto no es una mala noticia. El editor de la revista The Library, Tom Tivan, comentó en entrevista para el Daily Mail que este tipo de publicaciones así se comportan: “…los libros ilustrados generalmente no venden grandes cantidades al principio, incluso si el escritor es la duquesa de Sussex. El objetivo es el juego a largo plazo, ya que los libros ilustrados tienden a tener una vida útil más larga que los títulos para adultos”.

Sin duda, el libro de Meghan Markle ha recibido críticas tanto positivas como negativas; incluso fue acusada de plagio al inicio, algo difícil de entender ya que el libro contiene ilustraciones muy personales de su vida en familia.

Por ejemplo, en una de las imágenes se ve al príncipe Harry alimentando a las gallinas junto a su hijo Archie y, más al fondo, aparece en el huerto Meghan con una bebé en brazos. Incluso sus dos perros, el beagle Guy y el labrador negro Pula, también forman parte de la imagen.

Si bien los críticos y expertos en realeza han sido duros con los duques de Sussex tras dimitir, en enero de 2020, como miembros activos de alto nivel de la familia real británica, tal parece que su popularidad, sobre todo la de Meghan Markle, sigue en aumento entre los jóvenes británicos.

Una reciente encuesta, realizada por la organización benéfica de salud mental Stem4, coloca a Meghan, de 39 años, como el personaje de la realeza más popular, incluso ganándole a Kate Middleton, esposa del príncipe William. Meghan obtuvo el 21 por ciento, mientras que Kate el 11 por ciento de los votos entre los mil 31 jóvenes encuestados.

Al parecer los jóvenes admiran la “valentía y resistencia” de la ex actriz, “incluso cuando las cosas van mal”.

