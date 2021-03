Leticia Calderón habla de sus sentimientos hacia Juan Collado

Ciudad de México a 24 de Marzo de 2021.- Leticia Calderón vivió un romance de varios años con el abogado Juan Collado, y aunque nunca se casó con él, sí tuvieron dos hijos, Luciano y Carlo.

A pesar de que hace muchos años se terminó el romance con el papá de sus hijos (casado con Yadhira Carrillo desde 2012) la actriz tiene una respuesta cuando se le pregunta si todavía quiere a su ex.

Por ejemplo, ahora que tuvo una entrevista con el programa Suelta la sopa de Telemundo, Leticia aclaró si aún siente amor o no por Collado:

“No, te juro que sinceramente no es así, evidentemente hay un gran cariño, eso sí no lo voy a negar ni lo he negado nunca; le tengo un gran cariño, pero sobre todo un gran agradecimiento por ser el padre de mis hijos.

“Siempre le voy a desear el bien, jamás… (el mal), nunca peleé con él, nunca voy a pelear con él porque es el padre de mis hijos. Y si hablo de Juan, que quede muy claro, es porque ustedes (los medios) lo sacan”, aclaró Leticia Calderón.

Sobre su vida sentimental, la actriz de Imperio de mentiras aseguró que nunca fue de tener muchas parejas. “Nunca fui noviera, tuve cuatro novios en toda mi vida, porque me dediqué a trabajar. Con uno (el dentista Marco López) me casé y con el otro tuve hijos. Con Juan tuve hijos, no nos casamos, siempre le daba largas y largas, luego tuvimos a Luciano, luego a Carlo”.

Aprovechando la entrevista, Leticia Calderón reflexionó sobre lo que sintió con la noticia de la detención de Juan Collado.

“Duele la noticia, pero no duele la ausencia porque ellos están acostumbrados a esto (la ausencia de Collado). Y sobre todo, ¿sabes que duele? la mentira, a esta misma mentira (que decía Collado a sus hijos) de: ‘mañana te hablo’, ‘diario vamos por él’, ‘diario iba yo por ellos’… La pregunta de ellos (mis hijos) es: ‘¿por qué hacen eso?’”.

