Leonardo Daniel revela que recibió tratamiento experimental contra el Covid-19

(AGENCIAS)

17 de Diciembre de 2020.- Hace unas semanas, el actor Leonardo Daniel estuvo enfermo de Covid-19. Su hijo fue quien se encargó de difundir la noticia a través de un video compartido en las redes del actor que participa en la telenovela “Vencer el desamor”.

Ahora, el actor compartió algunos detalles sobre los días más difíciles que vivió durante el tiempo que estuvo enfermo.

“Les queríamos aclarar unas cosas porque estuvimos viendo en los medios que mi papá estaba entubado y que estaba en el hospital muy grave por Covid y queríamos nada más decirles que mi papá sí está en el hospital por Covid, nunca lo entubaron, de hecho estuvo en terapia intensiva pero lo bajaron a intermedia», dijo su hijo Patricio hace unas semanas.

Ahora, frente a las cámaras de Ventaneando, el actor dijo sentirse muy afortunado de poder relatar los días más difíciles y poder respirar libremente. Leonardo Daniel reveló que cuando fue ingresado al hospital estaba inconsciente y estuvo en peligro de muerte.

“Todo fue muy rápido. El miércoles me diagnosticaron, yo estaba ya aislado y el viernes en teoría estaba bien, sábado ya no desperté, me encontraron inconsciente y cuando llegué al hospital el doctor dijo que en cosa de minutos más pude haber muerto… Es súper difícil porque te cae el veinte de que en verdad el Covid es una enfermedad mortal”, aseguró.

Por fortuna, estuvo acompañado de grandes médicos a los que agradece su atención. Por otra parte, el actor aclaró que no llegó a estar intubado gracias a un tratamiento experimental que evitó que esto sucediera.

“De hecho me trataron con un procedimiento experimental, tuvieron que pedirle permiso a mi familia porque era un tratamiento muy fuerte para evitar que me intubaran, afortunadamente reaccioné muy bien”, dijo.

El actor dijo que actualmente tiene un daño pulmonar de aproximadamente el 60%, según le diagnosticó el neumólogo; además, afirmó que debe dormir con oxígeno suplementario, pero que toma su recuperación con calma.

“Ahorita el neumólogo dijo que voy muy bien. Estoy intentando tomarlo todo con calma, de hecho cuando todo pase me voy a tatuar un Not today, no me toca”, dijo entre risas.

