Laura Zapata denuncia amenazas tras clausura del asilo donde vivía su abuela

Ciudad de México a 28 de Enero de 2021.- Laura Zapata denunció que, luego de que las autoridades del Estado de México clausuraran el asilo donde vivía su abuelita, Eva Mange, empezó a recibir amenazas por parte de una persona que se mantiene anónima.

La villana de las telenovelas contó a través de varios tuits que la persona la amenaza con meterla en la cárcel en caso de que le ocurra algo a su mamá, que también vivía en el mismo asilo.

«Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. (Esta persona) me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel. ¿Yo que tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar, que lo llevaron a esto?…Al parecer, es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable”, escribió Laura Zapata en Twitter.

En sus tuits, la actriz se refirió a la Policía y la Fiscalía del Estado de México a quienes hizo hincapié que este acosador (u acosadora) la está tratando de intimidar.

Hace unos días Laura Zapata reveló que ante su denuncia, la de su hermana Thalía y otras personas que tenían familiares en el asilo, autoridades del Estado de México acudieron a investigar al lugar. Como resultado de su averiguación clausuraron el lugar.

«Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias que duró todo el día y el resultado fue éste”, contó Zapata en otro tuit en el que mostraba el anuncio pegado a una puerta que decía que se habían suspendido sus actividades del asilo.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter