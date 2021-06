“Las voy a matar”, les dijo Diego N. a Polly y Fernanda

Ciudad de México a 25 de junio de 2021.- Con la frase “las voy a matar… van a valer madres”, Diego N. subió a su vehículo y atropelló a su novia, Fernanda Olivares, Polly, y a Fernanda Cuadra.

Tales actos de misoginia fueron determinantes para que el juez vinculara a proceso al presunto agresor por tentativa de feminicidio, por lo que Diego N. permanecerá los próximos tres meses en el Reclusorio Oriente para el cierre de la investigación complementaria.

“A una de las víctimas le dijo ‘perra’ y que ‘iban a valer madres’. Esto es lo que tomó en consideración el juez previo a esta contextualización. Fue una cuestión misógina y de superioridad, en la que no se puede clasificar un hecho así como homicidio doloso.

“Hay que tomar en contexto esta situación de vulneración que vive la mujer hoy en día; es por eso que no hay lugar a dudas de que es una tentativa de feminicidio, no es un homicidio doloso cualquiera, intencional, trae esta circunstancia de violencia previa hacia la mujer”, aseveró Oscar Miranda, abogado de la familia Olivares al concluir la audiencia que tuvo una duración de cuatro horas.

En las afueras de los juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia capitalino, ubicados en la colonia Doctores, el litigante expresó que el imputado tenía una relación de amistad y de noviazgo con Polly. Lo anterior, con base en las declaraciones que obran en la carpeta de investigación.

El abogado precisó que los testigos no han comparecido y será en la tercera etapa del juicio cuando acudan: “En los medios se ventiló que hubo una discusión, pero el hecho de que existiera no le da el derecho a ninguna persona de actuar de tal manera. En la audiencia, el detenido no manifestó nada, se reservó su derecho a declarar”.

Cuestionado sobre si la defensa de Diego N., de 26 años, interpondrá un amparo, Miranda externó que tiene la facultad de interponer cualquier tipo de recurso legal, y serán las instancias federales y revisoras las que determinen si la decisión del juzgador estuvo ajustada a derecho.

