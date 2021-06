Las medidas sanitarias deben prevalecer entre la sociedad coahuilense: MARS

· Sesiona Subcomité Técnico Covid-19 Laguna

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 29 de Junio del 2021.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís precisó que Coahuila continúa bien y a la baja en casos de coronavirus y su letalidad, pero que a pesar de ello las medidas sanitarias deben prevalecer entre la sociedad coahuilense.

Lo anterior lo comentó en el marco de la quincuagésima séptima reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna.

Riquelme Solís destacó que el fin de semana acudió de manera personal a supervisar un espectáculo en La Laguna, y le dio gusto ver a familias disfrutarlo pero que lo hacían en orden.

“Si estamos liberando cosas, vamos a portarnos más rígidos en el uso del cubrebocas, del uso del gel antibacterial y promoviendo el lavado constante de manos entre los distintos sectores”, manifestó el Mandatario estatal.

Además, hizo énfasis en el tema, toda vez que como están las cifras (Semáforo Verde), la población podría relajarse y se podría presentar una tercera ola de contagios en cualquier momento, ante el descuido social, cuando hoy se trabaja por regresar a la normalidad.

Agradeció al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su apoyo durante la pandemia y por contribuir a la seguridad estatal.

ACUERDOS

En la sesión, el Subcomité llegó a los siguientes acuerdos:

Esta semana habrá reunión con organizadores de Cursos de Verano para comentarles sobre el protocolo sanitario que marca la Secretaría de Salud.

Se autoriza a CANACINTRA la realización del evento “Cadenas Productivas”, que se desarrollará el 21 de julio en el Centro de Convenciones de Torreón.

Se autoriza al ICATEC (San Pedro y Torreón) reanudar actividades de manera presencial. De lunes a sábado de las 09:00 a las 20:00 horas. Igualmente la reanudación de cursos en zonas urbanas y rurales.

AVANCES GENERALES DE SUBCOMITÉ LAGUNA

En cuanto a los avances generales en la semana del 21 al 26 de junio, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila, advirtió que se continuó con la aplicación del biológico en:

Personas de 40 a 49 años, en su primera dosis. Los beneficiados fueron 109 mil 530; en tanto que 2 mil 220 fueron de segundas dosis.

Personas de 50 y más: 91 mil 318 recibieron la vacuna en su primera dosis, y 85 mil 410 segundas dosis.

Al personal de Salud, se le destinó 14 mil 939.

En tanto que a mujeres embarazadas, un total de 3 mil 554 dosis.

Además, informó que se verificaron: 10 albercas; 2 clubes deportivos; 2 gimnasios; 6 hoteles; 3 clínicas dentales, y que se suspendió una ludoteca y una gasolinera.

SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS

El Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, comentó que los cuidado paliativos son el enfoque con el que mejora la calidad de vida de pacientes y sus familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento.

En relación al Covid, que ha ocasionado millones de muertes en el mundo, se estima que el 5 por ciento de los pacientes requerirán hospitalización, y del 1 al 2 por ciento ingresarán a terapia intensiva.

La conclusión es que, la atención paliativa y domiciliaria disminuye las complicaciones y su gravedad, mejora la calidad de vida y la satisfacción para el paciente y los familiares.

INFORME DE MESA OPERATIVA

Luis Gurza Jaidar, titular de la Mesa Operativa, comentó que en la reciente reunión se acordó que en 15 días los organizadores de la Feria de Torreón propondrán diversos protocolos para cada área.

Destacó además que la Diócesis de Torreón solicitó la apertura a 70 por ciento de su capacidad, y a través de ésta se buscará a otros líderes religiosos para ver si les interesa ampliar al mismo aforo.

Asimismo, mencionó que se giró un oficio vía la Jurisdicción Sanitaria VI a los clubes deportivos y colegios que ofrezcan Cursos de Verano, para que presenten un protocolo, con el propósito de evaluar si se les da el permiso para su desarrollo.

ACCIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL

Sobre las acciones para prevenir y controlar al Covid-19, Luis Morales Cortés, Coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas en La Laguna, explicó que supervisaron dos graduaciones: Una del Tecnológico de Monterrey y otra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, y que ambas cumplían con los protocolos.

Se clausuró un restaurante bar por operar con la licencia adecuada, pero por no servir alimentos, por no contar con menú, por meseros que no portaban cubrebocas y porque no había señalética Covid.

Previo a la Feria de Empleo 2021, en las instalaciones de la Preparatoria Venustiano Carranza, se acudió a supervisar los protocolos sanitarios y la calidad del aire, que era “excelente”.

En tanto que en el Operativo “Cero Tolerancia”, en su trigésima cuarta semana sólo recibieron seis reportes de fiestas o eventos sociales en los cuales había más de 15 personas y sin filtros sanitarios.

Se levantó un acta y clausura a un salón de eventos por consumo de alcohol fuera del horario establecido, no exhibir permiso para el consumo del alcohol y el baile que se daba sin distanciamiento social, mientras se llevaba a cabo una graduación.

En esta reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 estuvieron presentes, además, funcionarios estatales y municipales; representantes del Mando Especial de La Laguna y de la XI Región Militar.

Así como representantes de hospitales públicos y privados, y líderes de cámaras comerciales y empresariales que han tenido que ver en la toma de decisiones de este Subcomité.

