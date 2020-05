POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Hoy en día parece que han cambiado mucho la manera de estar en pareja, esa costumbre que se tenía antes de “declararse” ya no existe, creo que las etiquetas para muchas personas ya no son tan necesarias, dejaron de tener importancia dentro de las relaciones sentimentales.

Conforme va pasando el tiempo, han existido cambios, en nuestros pensamientos, sentimientos, modales, valores y reacciones. Es cada vez más común que las etiquetas en las relaciones ya no son necesarias, las personas solo se dejan llevar por sus emociones e incluso por sus deseos.

Ya no se sabe qué tipo de relación es la que se lleva, esto debido a la falta de etiqueta y con esto me refiero a simple y sencillamente agregar un nombre a la relación: Noviazgo, aventura, amigos, situationships, etc. Las relaciones se han hecho tan efímeras que se va dejando al tiempo que pueda suceder dentro de esta, el qué pueda pasar, el solo hecho de evitar problemas, formalidades, ataduras y sobre todo haciendo más simples y sencillas las despedidas.

Es muchos casos es más que claro que en alguno momento uno de los dos dentro de la relación, querrá definir qué tipo de relación se lleva y es cuando la lluvia de preguntas surgen en nuestra cabeza, pensar que quizá con quien estamos no le gustan las etiquetas, no eres lo suficiente para esa persona, no existe la seriedad en la relación, no se quiere el compromiso, cumplir con la lealtad y por supuesto no existe la ¡exclusividad!; en fin un mundo de dudas da vuelta en nosotros.

Cuando en una “relación”, no se desea agregar algún tipo de etiqueta, es porque no se quiere el compromiso y tratas de convencerte que pronto tendrán un nombre y así va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que si alguien quisiera ser tu pareja formalmente, lo sería desde el principio sin necesidad de preguntar, sin miedos, sin dudas, ni reclamos. Cuando alguien agrega una etiqueta al inicio, es porque tiene la absoluta certeza de que en verdad le agradas, que siente algo especial por ti y no existiría la necesidad de evitar algo serio contigo.

Para muchas personas el agregar una etiqueta es algo sin importancia, el caso es que está contigo según creen. Pero si en verdad fueras alguien importante, ¿por qué el miedo?. Ese miedo al compromiso, a la formalidad hace que muchos no quieran algún tipo de etiqueta, así qué, si esa persona no accede a una etiqueta, significa que no te ve como una opción positiva o viable para su futuro; aunque muchos digan que el tiempo dirá las cosas, pero el tiempo solo es tiempo, cuando quieres en verdad, cuando la atracción es real el nombre a la relación desde el principio es seriedad.

Creo que el hecho de no agregar una etiqueta hace esta “relación” algo informal, con falta de exclusividad, compromiso, y en muchos casos para el resto sigues siendo soltero (a).

Bueno amigos, a veces es necesario no permanecer donde creemos no somos importantes y donde sólo existen miles de promesas y pretextos para evitar una etiqueta a lo que se tiene, así que no nos quedemos esperanzados a algo que tal vez nunca vaya a cambiar, a veces es necesario alejarse de alguien que se rehúsa a ver lo que está frente a ellos.

