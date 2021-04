«Las condiciones son muy favorables», Carlos Aguilera pronostica triunfo

Lerdo, Durango a 17 de Abril de 2021.- La mañana de este sábado, el candidato a la diputación local por el distrito XIII del Partido Movimiento Ciudadano, Carlos Aguilera, pronostica inminente triunfo, donde se asegura se pintara el municipio naranja, lo acompaño el Dirigente Estatal Oscar García Barrón.

“Estoy muy contento porque el equipo que me acompaña no es mucho, pero es un grupo de trabajo y que da la vida por Lerdo, seguimos transitando en un ambiente de respeto hacia todos nuestros contrincantes, porque no somos enemigos, es una competencia electoral a la cual queremos convertir en una fiesta”, manifestó.

Por su parte el Dirigente Oscar García Barrón, dio un contundente mensaje, en el cual señalo las anomalías electorales que está cometiendo el Presidente Municipal para favorecer a su esposa, la cuál es candidata a una diputación local “Hay que cuidar la casa amigos de Lerdo, porque la gente extraña llega, enriquece sus intereses y se va, porque no les importa la casa que tienen prestada”.

Manifestó además que se está frente a un delincuente electoral, y que destina recursos para comprar la voluntad de los ciudadanos, y que en los próximos días se estará presentando la denuncia correspondiente, ya que cuentan con las evidencias necesarias para imponer un juicio, además de señalar a los funcionarios de primer nivel como operadores políticos de la candidata de la Alianza Va X México para el distrito 13, “Homero Martínez manifestó que era un chapulín, podrá decir lo que quiera, pero le digo que no soy delincuente electoral y él sí, porque desvía recursos del erario público para cubrir los gastos de campaña de su señora”.

El Partido Movimiento Ciudadano tiene una postura de triunfo, y aseguran que tienen grandes posibilidades y la aceptación de la ciudadanía en general, la cual se manifestará en las urnas a favor del instituto.

