‘Lady Di’ engañó primero al príncipe Carlos; confiesa ex guardaespaldas

(AGENCIAS) 30 de noviembre de 2021.- Es un hecho que el matrimonio de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos estuvo lleno de infidelidades por parte de los dos. Hasta ahora, la versión conocida es justo la que dio la propia Lady Di en la polémica entrevista de 1995 para el programa Panorama de la BBC.

«Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado», aseguró Diana, refiriéndose al romance de años que su todavía esposo (aunque ya estaban separados) mantenía con Camilla Parker Bowles, hoy actual esposa del futuro rey. Incluso, la princesa dijo también que sus problemas de bulimia y autolesiones fueron consecuencia de la infidelidad del príncipe.

En la serie de Netflix, The Crown, también se maneja esta misma versión, al retratar la relación oculta que tenía el príncipe Carlos con Camilla, mientras se ve a una joven Diana sufriendo por la falta de atención de su esposo y sus problemas de pareja, que más adelante derivaron en que ella le fuera infiel.

Pero la historia presenta ahora un giro que no se había planteado antes: supuestamente la que faltó primero a sus votos fue la propia princesa y no él. Esto lo ha revelado el ex guardaespaldas de Diana, el sargento Allan Peters.

El ex policía nunca había hablado sobre el tiempo que trabajó para la princesa, relación laboral que duró siete años y terminó en 1989, pero ahora dio una entrevista a CNN.

«La percepción popular es que el príncipe de Gales se desvió de su matrimonio, y ese no es el caso, definitivamente, de manera inequívoca, la primera persona que se desvió fue la princesa. (Carlos) regresó con la señora Parker Bowles después de enterarse del romance (de Diana) con Mannakee», dijo.

Según la versión del ex guardaespaldas, él fue quien informó al príncipe que Diana, de entonces 24 años, tenía un romance con el oficial de protección Barry Mannakee, una de las personas que cuidaba a los pequeños William y Harry. Dicho oficial tenía 37 años, era padre de dos hijas y murió en un accidente de moto en 1987.

Aparentemente, Peters se había dado cuenta del comportamiento extraño que Diana tenía cuando Mannakee estaba cerca y después de negarlo en un inicio, fue ella quien le confirmó sus sospechas: «Me dijo exactamente lo que estaba pasando; tenía algún tipo de relación con Mannakee».

Lo cierto es que desde hace años ya se había hablado de la cercana relación que Diana tenía con Barry, pero sus propios compañeros de trabajo jamás imaginaron que había algo entre ellos.

«Pudimos ver que a ella le gustaba. Era ‘Barry esto’ y ‘Barry aquello’, pero nunca soñamos que hubiera algo entre ellos porque Barry era un fanfarrón… se habría jactado de ello. Nunca lo hizo», aseguró uno de sus ex compañeros, el inspector Graham Smith. Aunque sí aseguran que la química entre él y Diana era evidente y coqueteaban entre sí, algo que llegaba a incomodar a los mayordomos, valets y estilistas.

Por su parte, una fuente cercana a la princesa ha comentado que le parece muy extraño que ahora este ex guardaespaldas decida compartir dicha versión de los hechos justo con las recientes noticias sobre la salud de la reina Isabel.

«Parece extraordinario que Allan Peters, que casi nunca ha hablado de su servicio real, elija hacerlo ahora y sobre este tema. Hace que uno se pregunte sobre el motivo», declaró, insinuando que para el príncipe Carlos sería muy conveniente limpiar su imagen antes de convertirse en rey y, evidentemente, que el pueblo acepte mejor a su consorte, Camilla, quien para muchos sigue siendo la «villana» de la historia.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet