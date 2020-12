Lady Di: Cómo fue traicionada por millones de libras ¡por su amante!

(AGENCIAS) 17 de Diciembre de 2020.- El tumultuoso matrimonio del Príncipe Carlos y la Princesa Diana fue el centro de la cuarta temporada de «The Crown», al igual que el romance de Carlos, tanto emocional como de otro tipo, con su ex novia Camilla Parker-Bowles. Diana, atrapada en un matrimonio infeliz y sin amor, tuvo aventuras propias, y el adulterio mutuo de la pareja ha sido foco de muchas opiniones encontradas.

Uno de los amantes más conocidos de Lady Di es el capitán James Hewitt, quien recientemente ha salido de las sombras, no sólo para hablar públicamente sobre su relación escondida, sino también para sacarle provecho a la popularidad de Lady Di, inmediatamente después de haber tenido un romance con ella. Y, para fortuna de él, tuvo grandes ofertas para vender su historia a millones de libras, las cuales incluyeron, entrevistas, libros, cartas, y más.

James Hewitt y la Princesa Diana

Hewitt nació en Irlanda mientras su padre estaba destinado ahí en la década de 1950. Después de completar su formación en la Real Academia Militar de Sandhurst, Hewitt se unió a la Caballería Doméstica como parte de un regimiento conocido como Salvavidas, que sirve a la monarquía.

Alrededor de 5 años después de su matrimonio con Carlos, en 1986, Diana conoció a Hewitt en una fiesta. Según el oficial de protección real de Diana, Ken Wharfe, en su libro de 2002 «Diana: A Closely Guarded Secret», la pareja «se llevaba muy bien» durante su primera conversación. «Él le dijo que era instructor de equitación y, cuando ella confesó que le tenía miedo a los caballos, se ofreció a ayudarla a superar su miedo».

Diana habló a profundidad sobre su relación con Hewitt con el biógrafo Andrew Morton, quien detalló sus comentarios en su biografía de 1992 «Diana: Her True Story — In Her Own Words». Una gran parte de su atracción por Hewitt era el hecho de que se llevaba tan bien con sus hijos pequeños William y Harry, quienes lo veían como un tío.

«Hewitt, un jugador de polo entusiasta con el humor lacónico y la reserva que recuerda a un ídolo de matiné de la década de 1930, les enseñó a William y Harry los puntos más finos de la equitación durante sus visitas a Highgrove», escribió Morton. Cuando Diana visitó la casa de su familia en Devon, «sus padres la entretuvieron mientras sus hijos iban a montar con el capitán Hewitt».

Y además de entretener a sus hijos, Hewitt también «brindó a Diana una compañía divertida y comprensiva en un momento en que necesitaba un hombro en el que apoyarse debido a la negligencia de su esposo», agregó Morton.

Poco después de que terminara la aventura de Diana y Hewitt a principios de la década de 1990, el capitán se asoció con la autora Anna Pasternak para un libro revelador sobre su relación titulado «Princesa enamorada». El libro convirtió brevemente a Hewitt en un nombre familiar en Gran Bretaña, pero no de una manera deseable, especialmente porque sacó provecho de sus relaciones íntimas con Diana, lo cual fue considerado como una gran traición.

Según la BBC, Hewitt ganó un adelanto de 300 mil libras esterlinas por el libro y otro millón de libras esterlinas por una entrevista con «The News of the World» (el ahora difunto periódico dominical hermano de The Sun).

En 1995, durante su infame entrevista con Martin Bashir de la BBC, Diana admitió el asunto y explicó lo devastadora que había sido la traición de Hewitt. «Sí, lo adoraba. Sí, estaba enamorada de él. Pero estaba muy decepcionada», le dijo a Bashir en referencia al libro de su ex amante.

Después de la muerte de Diana, la reputación de Hewitt como una «rata del amor» solo se volvió más condenatoria. «Su supuesta traición a la difunta princesa ha convertido a Hewitt en un paria social, virtualmente desempleado», escribió la BBC en 2003.

Ese mismo año, Hewitt mantuvo la elegancia al intentar vender «cartas de amor íntimas» de Diana por millones de libras durante un entrevista con Larry King Live. «Creo que es importante entender que son, o se convertirán, en documentos históricos importantes», dijo. «Creo que sería irresponsable no venderlos y generar algo con lo que se pueda hacer algo bueno».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...